Horóscopo de dezembro de 2024: previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Dezembro de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Leão

Não caia em fraudes, esteja bem-informado sobre o que vai assinar ou comprar. Cuidado com os vícios e tenha uma alimentação mais saudável.

Presentes e agradáveis surpresas de novos amores. Ocorre uma viagem com sua família para passar o Natal. Limpe seu armário para renovar as energias.

A boa sorte sorrirá para você especialmente com relação a ganhos e lucros.

Virgem

Preste atenção à sua saúde. Cuidado com perdas e fraudes na hora de assinar documentos. Não se deixe levar por fofocas; ignore esse tipo de envolvimento e tente controlar seus impulsos de raiva.

Um ex pode procurar você para voltar. Comece seu próprio negócio, você se sairá muito bem. Existe a chance de morar em outro país, análise essa oportunidade antes de tomar uma decisão.

Você terá a oportunidade de fechar negócios. Dias mágicos.

Libra

Plantas e animais de estimação trarão a paz no lar e ajudam a se proteger da inveja. Aceite convites para eventos. A sorte está do seu lado e você pode ganhar um prêmio.

Não gaste muito com presentes e guarde o dinheiro. Haverá mudanças no seu trabalho, converse com seus superiores para que eles o vejam digno de uma posição melhor.

Você vai viajar bastante em breve. Este será um mês de casamento ou compromisso firme.

Escorpião

Você vai viajar e é um bom momento para renovar o visual e ser seguro em romances. Você deve ter atenção com algo importante no trabalho.

Tenha cuidado com problemas de saúde, procure moderar o consumo de álcool e comidas gordurosas. Você melhora suas finanças.

É hora de você amadurecer para ter um futuro melhor, principalmente porque as oportunidades de emprego chegam até você. Há chances de gravidez. Chegou a hora de você pedir perdão a quem você ama.