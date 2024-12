3 perfumes com aroma de biscoito para usar no Natal: você vai deixar um rastro delicioso

Perfumes com aroma de biscoito são a última tendência de beleza para o Natal. E não evocam apenas o rico aroma desta preparação recém-assada nas suas diversas versões.

Além disso, a cada pulverização, estas fragrâncias gourmands animam o espírito festivo e deixam um rasto muito doce, delicioso e viciante que não deixa ninguém indiferente.

Quais são os melhores perfumes que cheiram a biscoitos?

Se você quer aderir à tendência mais desejada do ano, continue lendo para descobrir três melhores opções de perfumes com cheiro de biscoito para usar na época do Natal e causar sensação.

Eilish por Billie Eilish

Um perfume que cheira a deliciosos biscoitos de baunilha é esta fragrância gourmand âmbar de Billie Eilish. Segundo seu site oficial, a cantora queria que isso “sentisse um abraço caloroso”.

“As delicadas pétalas açucaradas convidam você a experimentar a fragrância sedutora enquanto mergulha no apelo sensorial da baunilha, especiarias suaves e cacau. As madeiras elegantes e o almíscar deixam uma impressão duradoura, quente, sensual e poderosa”, resume.

Lait et Chocolat de Chabaud Parfum

Um perfume que cheira a biscoitos de chocolate é esse da Chabaud Parfum. Segundo a maison em seu site, esta é uma “fragrância deliciosa que evoca emoções de amor e sensualidade”.

“Com notas suaves de jasmim e chocolate no centro, notas amadeiradas de teca fortalecem esta fragrância. Terminando com notas de base que homenageiam a suave baunilha, o almíscar e as notas gourmand de leite e chocolate, este perfume sensual encanta do início ao fim”, lê-se.

Escapade Gourmande da Maison Mataha

Um perfume que cheira a biscoitos açucarados polvilhados com açúcar granulado é este unissex da Maison Mataha que tem açúcar mascavo, baunilha, fava tonka e almíscar entre suas notas principais.

“Imagine-se numa viagem entre baunilha, açúcar mascavo, fava tonka e almíscar que se entrelaçam, tornando sua presença poderosa e reconfortante. Uma fragrância deliciosa, apetitosa, sedutora e envolvente que lembra o crème brûlée da nossa infância”, descreve na sua página.