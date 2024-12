Como são as unhas de ‘gingerbread’? A nova tendência de manicure será usada no Natal de 2024

As unhas 'gingerbread' se inspiram em uma das receitas tradicionais do Natal

A inspiração por trás das tendências de manicure pode vir de qualquer lugar, inclusive da comida. A melhor demonstração disso é a moda das unhas que acaba de surgir para o Natal.

São as apetitosas unhas gingerbread, uma variação festiva e sofisticada da tendência da manicure marrom que tanto se popularizou nos últimos meses deste ano.

Como o próprio nome sugere, essa manicure é inspirada na cor quente do gingerbread ou biscoito de gengibre que costuma ser consumido em diversos formatos durante as festas de fim de ano.

As unhas 'gingerbread' se inspiram em uma das receitas tradicionais do Natal | (Instagram)

É um tom que, embora seja um neutro perfeito para o uso diário, promove a tão necessária alegria festiva pela evocação do delicioso bolo com sabor de gengibre.

O melhor é que podem até ser transportados até o início do ano de 2025 sem problemas. Quer saber mais sobre as últimas tendências em unhas? Continue lendo para saber mais sobre isso.

Quais são as unhas gingerbread em tendência para dezembro de 2024?

A tendência das unhas gingerbread surgiu em outubro passado, quando a influenciadora Jacquie Alexander postou um vídeo do TikTok mostrando sua nova manicure marrom, informou nosso site.

Na gravação com milhares de visualizações, a criadora do conteúdo batizou suas unhas de unhas de gengibre em homenagem ao lindo tom castanho criado por sua manicure só para ela.

A artista de unhas primeiro pintou as unhas de Jacquie Alexander com um esmalte rosa quente como base; em seguida, cobriu-o com outro em um tom marrom âmbar personalizado e finalizou aplicando pó de cromo.

A combinação resultou em um design em tom marrom picante semelhante ao dos biscoitos de gengibre que são tão famosos na culinária natalina em diversos países do mundo.

A tendência é perfeita para as festas de fim de ano graças ao seu tom aconchegante que, embora pareça novo, não representa nada fora da caixa. Além disso, é muito versátil e ideal para todos os gostos.

Além disso, não existe uma maneira única de criá-los bem. Basta optar por uma manicure em tons marrons claros e quentes com um toque de laranja para conseguir o look mais parecido com um gingerbread.

Da mesma forma, como acontece com outras tendências de manicure, pode ser usado liso, em designs clássicos ou em manicures que incluam outras cores, apliques, estampas ou efeitos.