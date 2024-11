5 ideias de unhas rosas de Natal para usar em dezembro: são lindas, femininas e elegantes

Faltam poucos dias para o Natal e a melhor forma de recebê-lo é com uma manicure natalina. Ao pensar em unhas que capturam o espírito da época, a maioria imagina designs vermelhos e verdes.

Unhas em vermelho e dourado, e prata e dourado também são tradicionais, mas, se este ano você quiser sair da caixa e optar por algo mais chique, não deixe de experimentar as unhas rosa de Natal.

5 designs de unhas de Natal em rosa para usar em dezembro

A cor associada ao feminino é uma ótima base para criar diferentes nail art alusivas às festas de fim de ano. Se você não acredita, deslize para encontrar 5 ideias de unhas de Natal em rosa.

Com muito brilho

Uma linda manicure rosa natalina é essa cheia de glitter que inclui um par de unhas ombré de ponta francesa com flocos de neve e com listras rosas.

O rosa é uma das cores mais bonitas para usar em unhas natalinas | (Instagram)

Com estilo vintage

Se você gosta de designs retrô divertidos, mas não menos elegantes, experimente esta linda manicure de Natal rosa e verde com algumas unhas decoradas com estampas dos anos 50.

Com flocos de neve

Uma maneira muito simples de criar uma manicure rosa de Natal é pintar todas as unhas dessa cor e depois decorá-las com flocos de neve, desenhados à mão livre ou com adesivos.

Com arcos glamorosos

Os laços são uma das grandes tendências na decoração deste Natal. Portanto, outra manicure rosa de Natal perfeita é aquela que inclui decoração, como esta francesa com glitter e laços glamorosos.

Combinado com verde

Se você gosta de rosa, mas não o suficiente para usar uma manicure inteira nessa cor, opte por um design combinado com outro tom tradicionalmente natalino, como o verde. O resultado é muito chique.