3 perfumes com aroma de limão para usar em qualquer estação: deixam um rastro refrescante

No vasto universo das fragrâncias, os aromas cítricos são considerados verdadeiros clássicos, mas um dos mais queridos entre as mulheres são, sem dúvida, os perfumes com aroma de limão.

A fruta amarela ou verde tem um cheiro refrescante, limpo e aromático que perfumistas de todo o mundo incorporaram em inúmeras criações para revitalizar o humor e a confiança.

Em geral, o seu aroma fresco e ácido evoca juventude, alegria e frescura desde a primeira vaporização, embora para alguns possa ser demais devido às suas nuances suculentas e borbulhantes.

3 perfumes com aroma de limão que toda mulher deve experimentar

Se você é fã de limão e de seu cheiro característico e quer experimentar um perfume que tenha o cheiro da fruta, continue lendo para conhecer três das melhores opções de fragrâncias com aroma cítrico.

Replica Under the Lemon Trees de Maison Margiela

Um perfume requintado com aroma de limão é esta eau de toilette floral cítrica. A empresa afirma em seu site que revive “a lembrança cintilante e efervescente de tirar uma soneca sob as folhas de um limoeiro”.

“As notas de saída combinam os aromas mais frescos e revigorantes da lima Kalamansi, enquanto o coentro verde e a madeira de cedro evocam a sombra da folhagem verde das árvores”, observa.

Flor de Kenzo (eau de toilette) de Kenzo

Outro perfume com aroma de limão muito popular é esta icônica eau de toilette floral almiscarada. A marca a descreve em seu site como “uma criação delicada e radiante florida na natureza”.

“Com uma explosão de frescor, os limões sicilianos se misturam à água de rosas búlgara, fundindo-se com almíscares brancos e toques suaves de baunilha”, explica.

Escale à Portofino da Dior

Um terceiro perfume com um aroma divino de limão é esta eau de toilette cítrica e aromática. Segundo a Dior em seu site, seu aroma fresco “é composto principalmente de essências mediterrâneas”.

Assim como a essência de cidra da Itália, ingrediente que lembra limão. Essência de bergamota da Calábria, petitgrain da Sicília, amêndoa amarga, flor de laranjeira e cipreste mediterrâneo são outras notas.