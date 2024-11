Como é o soft pixie, a nova tendência em cortes de cabelo para começar 2025 renovada

O início do novo ano traz consigo novas tendências em cortes de cabelo para explorar e exibir com estilo. Embora 2024 tenha sido marcado pelos populares cortes bob, o final do ano deu lugar a uma tendência igualmente charmosa, porém mais ousada: o soft pixie.

Esse corte, adotado por muitas mulheres que ditam tendências, é uma fusão entre o crop e o pixie, segundo especialistas em estilo, e pode ser usado de diversas maneiras de acordo com nossas características e personalidade.

Este é o soft pixie para começar 2025 em grande estilo

O soft pixie se destaca por ser punk, mas feminino ao mesmo tempo, com contornos suaves e um toque de rebelião controlada, afirma a Vogue. Não possui linha marcada na nuca, mas sim as pontas são mais soltas, o que cria uma sensação de maior comprimento.

Um dos elementos distintivos do soft pixie é o detalhe de mechas adicionais, como costeletas ao redor das orelhas, que ajudam a emoldurar o rosto e a criar um look muito charmoso, ideal para as férias. Muitos dos soft pixies de hoje incluem detalhes que realçam as características faciais, como franjas de cortina ou franjas mais cheias, adicionando versatilidade ao corte.

Adapta-se a qualquer formato de rosto e textura de cabelo. Alonga o pescoço e destaca as características de cada pessoa que o usa, criando um impacto único e sofisticado. Além do tipo de cabelo ou formato do rosto, o essencial para ostentar com sucesso um soft pixie é a atitude.

Atreva-se a experimentar esta tendência que combina rebeldia e elegância, e descubra como este corte pode transformar a sua imagem e dar-lhe um look fresco e sofisticado para o novo ano. Claro, lembre-se de que é preciso muita manutenção para manter o comprimento e a forma por mais tempo.