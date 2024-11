5 cortes de cabelo longos em camadas que dão volume para mulheres entre 35 e 50 anos

Os cortes de cabelo em camadas longas são tendência para mulheres entre 35 e 50 anos que desejam dar volume e movimento aos cabelos. Num mundo onde celebridades e influenciadores exibem seus longos cabelos nos tapetes vermelhos, esse estilo tem se tornado cada vez mais popular.

As camadas nos cabelos longos conferem forma e dinamismo ao corte, evitando que a crina pareça um bloco estático. É fundamental ter em mente não deixar as camadas muito curtas na parte superior, principalmente na copa, para evitar um aspecto irregular.

Cortes de cabelo em camadas longas em tendência

Corte borboleta

Este estilo escalonado se destaca por suas múltiplas camadas que criam contornos suaves ao redor do rosto, lembrando o formato das asas de uma borboleta. Ideal para modelar rostos redondos e adicionar volume e energia aos cabelos longos. Recomenda-se pentear regularmente para manter seu movimento e efeito.

Long shaggy

A versão XL do corte shag, esse estilo em camadas adiciona volume na parte superior e ilumina as pontas do cabelo. Perfeito para cabelos densos e grossos, em cabelos finos é aconselhável utilizar camadas longas para preservar a qualidade.

Shullet

Uma combinação ousada de cortes shaggy e mullet, com volume na parte superior e laterais transparentes para criar uma desconexão que se destaca com camadas longas.

Mullet

Um estilo arrojado caracterizado por camadas desconexas e comprimentos contrastantes entre a frente e as costas, adaptáveis a diferentes características para suavizar e adoçar o rosto.

Com franja longa

A franja clássica pode ser o complemento perfeito para equilibrar as proporções de um rosto alongado na hora de exibir cabelos longos. Na altura dos olhos, esse estilo de franja é tradicional e nunca sai de moda, seja com o restante do cabelo mais liso ou super ondulado.