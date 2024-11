Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta A Temperança

A abundância e a harmonia prevalecerão diante de qualquer problemas, apenas tenha calma.

Touro - A Roda da Fortuna

Algumas dificuldades chegam para que depois o bem se faça prresente e seja valorizado. É hora de movimentar energias positivas a seu favor.

Gêmeos – Carta O Mago

Você terá poder e mudanças positivas em sua vida, mas precisa tomar iniciativas.

Câncer - Carta A Estrela

A confiança e determinação devem ser o foco, já que você está em uma fase decisiva para atingir seus objetivos.

Leão - Carta O Carro

É hora de fazer mudanças radicais em seu jeito de ser para poder avançar com mais sabedoria.

Virgem - Carta O Imperador

É hora de você melhorar e liberar o ressentimento do passado que não está deixando você seguir em frente.

Libra - Carta Ás de Ouros

Você está no momento ideal para fazer uma mudança radical em sua situação de trabalho e a sorte está ao seu favor.

Escorpião – Carta Ás de Paus

Você deve assumir o controle da sua vida e atingir seus objetivos com determinação.

Sagitário – Carta O Louco

Você está prestes a viver um período de muita sorte e abundância; será uma semana cheia de surpresas e oportunidades.

Capricórnio – Carta O Mundo

Você está prestes a atingir seus objetivos e expandir seus horizontes, o sucesso está ao seu alcance com novas oportunidades de trabalho que se apresentarão.

Aquário – Carta O Julgamento

Você precisa refletir sobre o seu passado e a tomar decisões importantes para o seu futuro.

Peixes – Carta O Sol

Você está em um momento de grande vitalidade, o universo lhe dá energia curativa, aproveite para cuidar da sua saúde.

