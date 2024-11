O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta – Carta 11 de Copas

Momento de lidar com mudanças nos sentimentos e vida amorosa. Transformações e viagens. Um novo lar ou movimento que marca seu emocional. Os signos destacados são Câncer, Escorpião ou Peixes.

Capricórnio – Carta Ás de Paus

Um início importante em sua vida e novidades que contribuem para o seu renascimento. Energia para tomar iniciativa. Desejo e fertilidade em alta.

Aquário – Carta Ás de Ouros

Momento de muita sorte, principalmente para questões que envolvem dinheiro e prêmios. Sua vida é favorecida por novidades e surpresas positivas. Uma relação pode se tornar ainda mais séria e estável. Felicidade no caminho.

Peixes – Carta 4 de Espadas

Ao lidar com conflitos com pessoas próximas, tente manter a calma e não tome decisões precipitadas. É hora de colocar a cabeça no lugar e cuidar ao máximo da saúde física, mental e emocional. Proteja-se de situações perigosas na rua.