Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 29 de novembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

É hora de olhar para o futuro e pensar no que você deseja para ser feliz. Um parceiro estável pode chegar e existe chance de formalizar o relacionamento.

Seja menos controlador e mais tolerante. Descanse e faça exercícios, cuide das dores de cabeça e pescoço. Você receberá o bônus e poderá pagar suas dívidas, mas tome cuidado com seus investimentos; seja cauteloso e evite problemas.

A abundância e a harmonia prevalecerão. Uma viagem. Ideias de um novo negócio. Você processará a papelada para comprar uma casa.

Cuidado com as fofocas, sua luz é invejada pelos outros; use perfume para cortar o mau-olhado.

Touro

ANÚNCIO

Não coloque obstáculos no seu caminho e comece um negócio para ter uma renda extra. Você ganhará um prêmio. Seu ponto fraco são os rins e as infecções.

Surgem oportunidades de emprego e possibilidade de ganhar mais. Faça um desejo, ele se tornará realidade imediatamente.

Uma viagem de final de ano; surpresas e novas emoções. Um membro da família vai se casar. Você pensa muito sobre um amor passado e pode ter problemas com seu parceiro atual.

Leia mais:

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gêmeos

Você terá um grande motivo para sorrir e ser feliz, receberá oportunidades de emprego ou de abrir um negócio. Cuidado com doenças pulmonares.

Você começará a decorar sua casa e organizará algo. Um amigo pedirá conselhos sobre divórcio. No amor, você continuará conquistando muito, mas tome cuidado com a instabilidade emocional.

Tenha cuidado com roubo ou perda. Serão dias para se renovar espiritualmente. Você terá poder e mudanças positivas.

Siga o bom caminho em todos os aspectos, evite fofocas e mal-entendidos. Algumas pessoas ao seu redor têm inveja de você, proteja-se e siga em frente sem se prender a quem não merece.

Câncer

Retire do armário e da casa tudo o que você não usa para permitir que as energias positivas se multipliquem. Viagem imprevista.

Cuidado com dores de estômago ou infecções. Constituindo família. Nunca é tarde para realizar seus planos de vida.

Você receberá dinheiro extra. Você não deve se deixar levar por fofocas; é preciso se concentrar mais e deixar o celular de lado, isso ocupa muito do seu tempo. Abandone as lembranças de um amor que não o valorizou e procure um parceiro mais estável.