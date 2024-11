Horóscopo para ter o poder do sucesso na semana de 25 a 30 de novembro

Áries

É uma semana para resolver um dilema interior para dar liberdade à sua criatividade e essência. Para isso, você deve escolher entre aceitar-se e reconhecer-se abertamente ou viver pensando que deve fazer coisas para que os outros aceitem. Você tem um caminho claro e a decisão em suas mãos.

ANÚNCIO

Touro

Demorou muito para você chegar a este ponto da sua vida em que agora você se reconhece e se sente confortável consigo mesmo. Você lutou e alcançou aquele momento culminante de reconhecer que merece tudo de bom na vida. O simples fato de amar a si mesmo é motivo suficiente para se sentir bem e fortalecido.

Gêmeos

Será uma semana que você aproveitará pela boa energia que tem ao seu redor e que deverá aproveitar para pensar no que deseja construir para o futuro. Que você aproveite o bom momento para focar sua atenção naquilo que deseja para si e para os seus.

Câncer

A felicidade não significa que tudo está indo bem na sua vida, é a atitude com que encaramos as coisas que nos acontecem, sejam boas ou ruins, e a carta diz que é você e mais ninguém quem deve tentar. deleite-se e aproveite as pequenas coisas da vida.

Leão

É uma semana de reflexão e revisão pessoal porque seus atos de generosidade e amor não estão alcançando aqueles seres que precisam de você. Você deve trabalhar mais para alcançar a união e harmonia que deseja com seus entes queridos. Você não deve perder oportunidades, aproveite-as.

Virgem

Nestes momentos da sua vida você não tem medo de nada. A energia que você irradia é tão positiva que tudo o que acontecer que não lhe permita resolver os problemas do dia a dia, você os enfrentará com muita tranquilidade. Aproveite esta semana para colocar suas ideias em ordem e acelerar algumas coisas que você sente que não estão avançando.

Libra

Há muitas coisas que você teve que enfrentar, mas se essa experiência lhe deixou alguma coisa, foi o desapego total e a adaptação às novas mudanças. Isso no começo é difícil, mas pode ter certeza que são fases que passam e você olha para trás e percebe que valeu a pena passar por elas para aprender.

ANÚNCIO

Escorpião

Você está levando a vida em alta velocidade porque acredita que, se não fizer as coisas agora, perderá oportunidades. Calma e sanidade, tudo na hora certa porque dos problemas vem o cansaço e você precisa focar no que realmente deseja para o futuro.

Sagitário

É preciso olhar o lado positivo das coisas ruins que acontecem, porque a premissa na vida de cada ser humano é que aprendamos com a luz e as trevas. Pegue o que você considera que deveria mudar e o que não deve, e então tire isso da sua vida. Já passou, ficou para trás.

Capricórnio

Chegou a hora de fazer mudanças, deixar o passado para trás e fechar ciclos para seguir em frente. Reflita porque há uma fase de adaptação ao novo que você vai vivenciar e você deve controlar a ansiedade para que tudo flua com energia boa.

Aquário

Há coisas que você sabe que deve mudar para seguir em frente, então não resista nem demore mais, você tem poder, resistência e força para superar qualquer obstáculo. Se por acaso você cair enquanto tenta, levante-se e continue. É a própria vida e seus contratempos.

Peixes

Você começa a semana com muito bom pé, entendendo que a vida é aproveitada, que tudo que você conquista se consegue com esforço e que a partir de agora com uma atitude positiva as coisas fluem. Você conclui um projeto e o faz com grande sucesso, então nada o impede.