Emagreça de forma mais fácil com este suco natural de maçã verde, chá verde e limão

A maçã verde é uma fruta amada por muita gente. Conhecida por ter um sabor um pouco mais ácido do que a maçã tradicional, ela pode ser utilizada no preparo de diferentes delícias, como tortas, mousses, vitaminas e sucos, por exemplo.

Mas o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, o suco de maçã verde, quando feito com os componentes certos, pode se transformar em uma ótima solução para perder peso mais facilmente.

Por isso, se você deseja dizer adeus para os quilinhos indesejados, mostramos como preparar um simples e saboroso suco natural a base de maçã verde, chá verde, limão e espinafre que pode ajudar. Confira a receita a seguir, retirada do portal Melhor Com Saúde:

Ingredientes

- 1 maçã verde

- 1 copo de infusão de chá verde (200 ml)

- O suco de 1 limão

- 5 folhas de espinafre

Modo de preparo

Primeiro, corte a maçã verde (você pode deixar a casca se for orgânica). Em seguida, leve-a ao liquidificador com a infusão de chá verde, o suco de limão e as folhas de espinafre. Processe tudo por alguns segundos até obter uma mistura homogênea. Beba o suco antes do café da manhã, ou no meio da tarde, quando sentir fome.

Nota: É muito importante destacar que, para melhores resultados de emagrecimento, você precisa ter outros hábitos saudáveis diariamente, como seguir uma dieta balanceada e praticar atividades físicas regularmente, por exemplo. Consulte um profissional adequado.