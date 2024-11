5 modelos de plataforma da moda para usar no Natal: ideais para elevar qualquer look

As plataformas são perfeitas para criar looks de impacto para qualquer ocasião

O Natal está chegando, então é preciso começar a pensar no look que usaremos na festa mais importante do ano: desde a peça de estilo estrela até o calçado.

ANÚNCIO

No caso dos calçados, nesta época de festas, tudo indica que a grande tendência serão as plataformas em vários estilos elegantes para elevar qualquer look literal e figurativamente.

5 plataformas que são tendência para usar no Natal de 2024

Do tradicional preto ao boho chic, esses sapatos vão reinar entre os mais bem vestidos de dezembro e você deve incluí-los em seus looks se gosta de parecer mais alta, estilizada e fashion.

Por isso, apresentamos a seguir os cinco designs de plataformas que vão varrer a reta final deste ano, segundo a revista Glamour. Avalie aquele que melhor se adapta a você e tenha sucesso com eles.

O preto clássico

As clássicas plataformas pretas não só combinam perfeitamente com qualquer look, como também têm uma altura que permite serem usadas com cortes largos e conseguirem belos movimentos.

O estilo Mary Jane

As plataformas Mary Jane são ideais para usar com saias midi, vestidos do mesmo comprimento e até jeans se quiser ficar um pouco mais confortável no Natal.

Os boêmios chiques

As plataformas boho chic, aquelas feitas em materiais como a camurça, são uma das grandes modas da reta final deste ano e combinam muito bem com vestidos com renda.

ANÚNCIO

Os minimalistas

As plataformas de tiras minimalistas são a versão alta das clássicas sandálias de tiras finas. Portanto, são muito elegantes e perfeitos para combinar com aqueles espetaculares looks de noite.

Os metálicos

As plataformas com acabamento metalizado, seja na cor dourada ou prateada, são uma das grandes sensações de dezembro porque elevam até os looks mais simples com seu visual marcante.