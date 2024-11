Para eles: Os 3 melhores perfumes masculinos com ALECRIM para usar no dia a dia

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E, o que muitos homens provavelmente não sabem é que, há um elemento específico que vem se tornando cada vez mais popular nas fragrâncias masculinas: o alecrim.

A erva possui qualidades olfativas incomparáveis e é o centro desses perfumes. Sendo assim, que tal conhecer as melhores opções com alecrim que são perfeitas para usar no dia a dia? Confira 3 a seguir, retiradas do portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

Colonia C.L.U.B., Acqua di Parma

Provavelmente um dos melhores exemplos de porque o alecrim é o elemento perfeito para ter no centro do perfil olfativo da sua fragrância, especialmente quando se vive perto da praia ou em um clima quente, adicionando notas cítricas e complexas como alecrim com bergamota, além de dar um toque de madeira que nunca pode faltar.

Chrome, Azzaro

Um dos grandes clássicos dos últimos anos, este perfume tem conseguido conquistar um lugar entre os mais queridos do setor pela sua presença espetacular, que não abusa do olfato de quem o cheira, mas ao mesmo tempo parece nunca deixar de estimular os sentidos, o que consegue perfeitamente graças ao alecrim, aos citrinos, às flores e à madeira.

Hugo Reversed, Hugo Boss

Se há uma marca que conhece perfumes masculinos é Hugo Boss, que desta vez coloca a fasquia muito alta com esta fragrância que tem o alecrim como centro de tudo e tem se mostrado excelente para o uso diário.