5 perfumes femininos frutados que são PERFEITOS para a temporada primavera-verão

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você é uma mulher com 40 anos ou mais, precisa ter perfumes frutados na sua penteadeira. O motivo? Eles transmitem energia, sedução e elegância. Além disso, são bastante fresquinhos para esta temporada primavera-verão.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as melhores opções de fragrâncias frutadas para adicionar à sua coleção? Confira 5 a seguir, retiradas do portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

- Toy 2 Bubble Gum, de Moschino

Certamente você já viu este perfume em algum momento desde que se tornou muito popular por sua apresentação de pelúcia que todo mundo adora.

No entanto, além de uma boa primeira impressão está um aroma de notas de chiclete, doces, frutas cítricas cristalizadas, pêssego, groselha preta, canela, cedro e almíscar.

- Flora, de Gucci

Flora, de Gucci, é um perfume composto por frutas vermelhas, notas de coração de gardênia branca e frangipani, e notas de base de açúcar mascavo que se adapta tanto às personalidades maduras quanto às mais jovens que buscam se vestir bem.

- Gucci Guilty Absolute, de Gucci

Além de super feminina e sexy, esta fragrância se destaca pela interessante união de amora e bergamota, cipreste, rosa búlgara, madeiras, vetiver, patchouli e âmbar. Um sucesso tanto para o dia quanto para a noite!

- Aqua Allegoria, de Guerlain

Este não é apenas um dos perfumes frutados mais recomendados para mulheres, mas também contém um toque cítrico cativante. Possui a frescura da bergamota mais uma elevada componente frutada que a torna uma essência muito alegre, rejuvenescedora, luminosa, suculenta e ligeiramente ácida.

- Fantasy, de Britney Spears

A diva pop pensou em um cheiro cativante composto por notas de kiwi, lichia e marmelo no topo, chocolate branco, cupcake, orquídea e jasmim no coração, e almíscar, madeiras e raiz de lírio no fundo que o tornam muito duradouro.