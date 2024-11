Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta Ás de Ouros

Você terá a vitória em mãos, mas evite falar sobre seus sucessos, fique longe de pessoas negativas.

Touro - Carta O Louco

Tome cuidado com pessoas poderosas no trabalho, tente não se meter em encrencas. Não fale sobre seus planos, seja discreto.

Gêmeos – Carta A temperança

Momento de se equilibrar e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Câncer - Carta A Temperança

É hora de você renovar as energias e não ficar estagnado. Sua boa sorte virá, tente não se sabotar.

Leão - Carta O Julgamento

Você terá sorte rápida em questões jurídicas e mudanças positivas de emprego.

Virgem - Carta O Diabo

Momento de sorte e de uma nova oportunidade de trabalho.

Libra - Carta O Imperador

Período de grande influência e oportunidades, prepare-se para receber o apoio de figuras importantes que lhe abrirão portas em projetos cruciais.

Escorpião – Carta O Mago

Você está em um momento de poder, sua intuição e habilidades estão aguçadas; hora de colher os frutos do seu esforço.

Sagitário – Carta O Sol

Chegam momentos de grande luminosidade e oportunidades; a energia solar também convida a refletir, tomar decisões com sabedoria e analisar todas as opções antes de dar um passo.

Capricórnio – Carta A Roda da Fortuna

Prepare-se para uma reviravolta emocionante em sua vida e oportunidades incríveis.

Aquário – Carta O Mundo

Novos começos, pois é hora de você se abrir para o mundo e se conectar com pessoas que o inspiram.

Peixes – Carta A Estrela

Caminho que se ilumina e anuncia um período de crescimento e renovação. É hora de você focar em seus objetivos profissionais.

