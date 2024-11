O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira mais:

Sagitário – Carta 10 de Espadas

A vida tem colocado livramentos em seu caminho, mas é hora de ter cuidado com conflitos e com inimigos, principalmente com os lobos em pele de cordeiro. Não permita que pessoas o controlem, pois você é vigiado de perto. Alguém brigando sozinho com grandes mágoas. Os signos em destaque são Gêmeos, Libra ou Aquário.

Capricórnio – Carta 2 de Paus

A vida renasce para boas parcerias e amizades. Busque a estabilidade e a superação de obstáculos com confiança e otimismo. Não desperdice sua energia, foque em estudos e trabalhos. Previna-se de acidentes.

Aquário – Carta 11 de Paus

Mudanças importantes e movimentações acontecendo no trabalho e domicílio. Para alguns, haverá um distanciamento ou fuga de uma situação. É hora de lidar com viagens, partidas e chegadas. Os signos em destaque são Áries, Leão e Sagitário.

Peixes – Carta 9 de Paus

É importante ter calma, porque as coisas tendem a atrasar ou se tornam mais lentas do que o normal. Amores se distanciando ou tantas cobranças na vida profissional que a amorosa ficará de lado. É preciso não fugir das dificuldades e entender suas razões.