O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta 11 de Ouros

Avançando em assuntos que envolvem renda e dinheiro. Mudanças acontecem e a movimentação também pode envolver viagens. Vitórias em disputas e batalhas. Os signos em destaque na sua vida agora são Touro, Virgem e Capricórnio.

Virgem – Carta 3 de Espadas

É momento de lidar com imprevistos. Cuide da sua saúde física e emocional o máximo que puder, pois assim pode superar qualquer preocupação ou obstáculo com maior equilíbrio. Busque ajuda se estiver chorando muito ou lidando com um afastamento ou amor que terminou: não fique sem apoio ou deixando-se afundar em paranoias.

Libra – Carta 12 de Ouros

Muito cuidado com o ego e o interesse em coisas superficiais ou somente nos bens materiais; isso faz o ser humano se rebaixar e explorar os outros. Energia de frieza e individualismo que pode trazer problemas. Forte energia masculina e dos signos de Terra, Touro, Virgem ou Capricórnio.

Escorpião – Carta 7 de Ouros

Momento de sorte e de riqueza que pode ser material ou espiritual. As coisas saem pelo melhor caminho; por mais que não faça tanto sentido, mais adiante fará. Apenas confie em si mesmo e saiba manter a sorte em suas mãos.