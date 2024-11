Você se considera uma pessoa atenta aos detalhes? Então chegou a hora de colocar suas habilidades à prova com o nosso caça-palavras! Preparamos um desafio divertido, mas que vai exigir de você uma boa dose de atenção. Além disso, que tal desafiar amigos e familiares? Quem será o mais rápido?

Lembre-se: há um tempo limite de 22 segundos para encontrar as palavras “Cuntatório” e “Deletério” no meio de muitas outras letras dispostas aleatoriamente. Pode parecer fácil, mas com o tempo correndo, o desafio fica mais intenso! Será que você consegue? Se sim, parabéns pela agilidade! Se não, não se desanime – a prática leva à perfeição. Confira:

E então? Acha que encontra “CUNTATÓRIO” e “DELETÉRIO” neste caça-palavras em 22 segundos (Metro World News)

As palavras do desafio:

Cuntatório: Um termo que, em nosso contexto, se refere a algo relacionado a um contato ou troca de informações de forma mais “intensa” e direta, quase como um encontro que é inevitável. Às vezes usado para descrever situações que nos forçam a interagir mais intensamente.

Deletério: Algo prejudicial ou que causa danos. Quando algo é deletério, quer dizer que tem um impacto negativo, seja na saúde, no ambiente ou em qualquer outra situação. O termo vem de "deletério", que está associado a algo que destrói ou compromete.

Dica para o Desafio: As palavras estão escondidas de maneira bem camuflada, mas com um olhar atento, elas aparecem! Coloque a concentração em prática, ajuste o relógio e não deixe o tempo te enganar.

Tempo: 22 segundos! Você vai conseguir?

Reposta do Caça-Palavras:

E então? Acha que encontra “CUNTATÓRIO” e “DELETÉRIO” neste caça-palavras em 22 segundos (Metro World News)

As palavras “CUNTATÓRIO” e “DELETÉRIO” estão escondidas aleatoriamente no caça-palavras. Se encontrou rapidamente, ótimo! Caso não tenha conseguido, treine mais um pouco e vença o tempo no próximo desafio!

E então, preparado para mais um round de caça-palavras?

Somente mentes de titânio conseguem achar “DESEJO” neste caça-palavras em 12 segundos

Pronto para o próximo nível? Agora, vamos para o desafio de 15 segundos! A missão é encontrar a palavra “DESEJO” – e não é só procurar, é fazer isso rápido, hein?

Somente mentes de titânio conseguem achar “DESEJO” neste caça-palavras em 12 segundos (Metro World News)

Parece simples, mas como você já sabe, às vezes os desafios mais fáceis escondem armadilhas. Então, foque bem e se prepare para o tempo passar voando!

E se você não achar de primeira, sem problema! Você é só um humano, e não há vergonha nenhuma em precisar de uma ajudinha. A solução tá aqui neste link, é só conferir!

