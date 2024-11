Mercado fitness e liderança feminina: o que está mudando?

Como as mulheres estão transformando o mercado fitness - Foto: Freepik

Embora o setor de academias e musculação ainda seja amplamente dominado pelo público masculino, o cenário está mudando rapidamente.

Mulheres têm se destacado não apenas como praticantes, mas também em cargos de liderança, desafiando barreiras e trazendo novas perspectivas.

Fatores como a busca por saúde, autoestima e o apoio das redes sociais têm impulsionado essa transformação.

Crescimento da participação feminina no mercado fitness

O aumento da presença feminina em academias e no setor fitness reflete uma mudança cultural significativa.

Segundo a pesquisa da Fitness Brasil realizada em 2023, entre os respondentes com idades entre 18 e 85 anos, 62% eram homens e 38% mulheres.

Esse dado, embora mostre uma maioria masculina, revela um crescimento contínuo da participação das mulheres, tanto nas atividades físicas quanto em funções de liderança.

A disparidade de gênero em cargos de liderança

Quando o assunto é liderança, a diferença entre gêneros ainda é marcante. De acordo com um estudo da FIA Business School, em 2023, apenas 38% dos cargos de chefia no setor eram ocupados por mulheres, uma proporção inalterada em relação ao ano anterior.

Esse dado evidencia um longo caminho a ser percorrido para alcançar uma representação mais equitativa. No entanto, algumas empresas têm se destacado ao valorizar a liderança feminina.

Academia Gaviões e a força da liderança feminina

A Academia Gaviões é um exemplo claro dessa evolução. Fundada há cinco décadas por Leonildo e Roseli Aguiar, a rede começou em uma garagem e hoje conta com 67 unidades, incluindo expansão para o Paraguai.

Em 2022, Priscila Aguiar, filha dos fundadores, assumiu o cargo de CEO. Crescendo nesse ambiente e inspirada pelo esforço dos pais, Priscila busca abrir novas portas para mulheres no setor fitness.

Desafios e motivação para a inclusão de mulheres

A Academia Gaviões abre portas para mulheres no setor fitness. - Foto: Divulgação

Priscila destaca que ainda é comum ser a única mulher em eventos do setor. Para ela, essa “solidão” é um incentivo para continuar promovendo a inclusão feminina.

Ela acredita que um setor mais diversificado tende a ser mais inovador e forte. “Temos muito a acrescentar, e é importante que nossas trajetórias e experiências sejam valorizadas”, afirma.

Hoje, a rede de academias Gaviões possui mais de 100 professoras e planeja contratar outras 100 até o final de 2025.

Com uma equipe executiva composta igualmente por homens e mulheres, Priscila enxerga um futuro em que a presença feminina será cada vez mais comum.

Ela também acredita que, apesar do potencial evidente, muitas mulheres sentem que não estão preparadas para assumir cargos altos, um reflexo de anos de pouca representatividade.

Próximos passos e expectativas para o futuro

Planos de contratação: A rede Gaviões planeja dobrar o número de professoras em 2025.

A importância da diversidade no setor fitness

A liderança feminina em um setor tão competitivo e tradicionalmente masculino como o fitness traz uma nova visão e inspira outras mulheres a investirem em suas carreiras.

Priscila acredita que um setor mais inclusivo beneficia a todos, não apenas do ponto de vista de negócios, mas também na promoção de um ambiente mais acolhedor e motivador.

Com mais mulheres na liderança, o setor fitness começa a romper barreiras e a valorizar diferentes perspectivas, contribuindo para um mercado mais dinâmico e inovador.

Sobre Academia Gaviões

No cenário paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019, a Academia Gaviões conta hoje com 67 unidades e pretende chegar a 100 em operação até o final de 2025.

A rede oferece modelos de negócios onde o franqueado pode ser o administrador ou somente o investidor, já que também oferece a opção do empreendedor contratar um serviço de administração especializado na marca.

Todas as unidades oferecem um mix de aulas, atendimento diferenciado para iniciantes e modernos equipamentos de musculação.

