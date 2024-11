Black Friday gastronômica: dá para comer bem pagando menos com as promoções, que chegam a até 50% de desconto

Conhecida por ser uma das principais datas do setor varejista no ano, a Black Friday é responsável por movimentar os comércios ao redor do mundo, com opções que apresentam descontos, brindes e condições especiais para os consumidores.

Mas além do setor varejista e de serviços, a área de food service também investe fortemente na data, principalmente para fortalecer os hábitos de consumo, com a fidelização de marcas e sabores com os clientes, confira nove opções para experimentar com até 50% de desconto:

Bubble Mix

Bubble Mix - Foto: Divulgação

Rede pioneira de bubble tea no país, a Bubble Mix fará uma semana de ofertas de segunda (25/11) a sexta-feira (29/11). Diariamente, um sabor da marca será comercializado com R$ 5,00 off nas mais de 80 lojas pelo país.

Conheça a ordem da promoção: Tiger Mate na segunda (25/11), Frutas Vermelhas na terça (26/11), Moranguxo na quarta (27/11) e Yakult Maçã Verde na quinta (28/11). Na sexta de Black Friday (29/11), qualquer um dos quatro sabores terão desconto.

Com bebidas que vão do bubble tea tradicional ao frozen e opções de cafeteria, a Bubble Mix registra centenas de combinações de sabores, que o cliente pode conferir no site e nas mídias sociais da marca.

Mais1.Café

Mais1.Café - Foto: Divulgação (Guto Souza)

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, a Mais1.Café, oferece uma variedade de bebidas feitas a partir de grãos especiais e acompanhamentos importados da Europa e da América Latina, com 50% de desconto no dia da Black Friday (29).

Entre os produtos selecionados, estão as bebidas quentes (Vanilla, Mocha e filtrado), geladas (Ovomaltine®, Iced Latte e Prestígio), refrescantes (chá mate gelado nos sabores cranberry, limão e guaraná) e os acompanhamentos, que incluem pão de queijo com Nutella®, da linha Delícias com Nutella®, mini pão de queijo e cookies nas versões de baunilha e chocolate.

A promoção da Mais1.Café estará disponível em todas as unidades, em 25 estados brasileiros.

Johnny Rockets

Johnny Rockets - Foto: Divulgação

Rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 1950, durante toda a semana o Johnny Rockets realizará a Black Week, com desconto diário de 30% em todos os milkshakes e em um hambúrguer por dia.

Serão eles: The Original na segunda-feira (25/11), Route 66 na terça-feira (26/11), The Spicy Houston na quarta-feira (27/11), Bacon Cheddar Single na quinta-feira (28/11) e Smoke House Single na sexta-feira (29/11).

A promoção do Johnny Rockets estará disponível nas mais de 40 unidades em 10 estados brasileiros.

Boulangerie Carioca

Boulangerie Carioca - Foto: Divulgação

Pâtisserie inspirada no estilo francês, a Boulangerie Carioca receberá os clientes na Black Friday na sexta-feira (29/11) com 50% de desconto nos clássicos do cardápio, o aromático Café Expresso Três Corações e o saboroso Pão de Queijo da casa.

Com lojas nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, a Boulangerie Carioca oferta, ainda, cardápio all day long, com delícias para todos os momentos do dia.

Cuor di Crema

Cuor di Crema - Foto: Divulgação

Gelateria artesanal de método italiano, a Cuor di Crema fará sua Black Friday exclusivamente na sexta-feira (29/11) com desconto de 30% em todos os copinhos e casquinhas nos tamanhos M e G, além de todos os portes de recipiente para consumo a domicílio.

A Cuor di Crema está presente na Região Metropolitana de São Paulo, Angra dos Reis–RJ, Fortaleza–CE, Teresina–PI e São Luís–MA.

Casa de Bolos

Casa de Bolos - Foto: Divulgação

Para a Black Friday, a Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, promove a ação Combo Família Bolo Caseiro no Pote.

Na compra de quatro unidades de qualquer um dos mais de 20 sabores do Bolo Caseiro no Pote, como brigadeiro, morango com creme, churros e maracujá com chocolate, o consumidor ganha um desconto de R$ 4,00.

Essa oferta é válida em todas as unidades durante o mês de novembro, em mais de 500 lojas espalhadas pelo país, com produção 100% artesanal e feito com fruta de verdade.

Massa no Copo

Massa no Copo - Foto: Divulgação

A rede de franquias especializada em culinária italiana produzida de forma artesanal e revisitada pela inovação, a Massa no Copo, preparou uma série de ações para os dias 28 e 29 de novembro, em Porto Alegre (RS). O prato Sugestão do Chef n° 1, com espaguete artesanal, molho pomodoro e mini almôndegas e acompanhado por Coca-Cola, estará disponível por R$ 26,00.

Outra opção é o “Monte sua massa”, que permite escolher massas, molhos e ingredientes, com uma soda italiana por apenas um centavo. O Combo Wine & Black Pasta, com espaguete Nero do Sépia, uma iguaria da culinária italiana com massa de cor preta, por R$ 39,90; por R$ 9,90 a mais, inclui um vinho na lata e uma taça Massa no Copo de brinde.

Durante a semana da Black Friday, haverá ofertas relâmpago, como “Peça uma massa e leve uma Soda Italiana” por apenas um centavo.

Hermanito

Hermanito - Foto: Divulgação

Para a Black Friday, a Hermanito, maior rede de franquias fast food de comida mexicana do Brasil, traz ações especiais para o consumidor.

De 15 a 29 de novembro, a rede realiza a BlackNito, com a promoção “Comprou, Ganhou”, na compra de um Mega Nachos e uma Tortitta de Doce de Leite, o cliente ganha um burrito, com exceção ao Burrito Giga.

Também, os consumidores têm a oportunidade de ganhar prêmios na promoção Estoura Balão Hermanito – Comprou, Estourou!.

Todas as compras a partir de R$ 50,00 ganham a chance de estourar um balão para concorrer diversas surpresas, como descontos, cashback e produtos em todas as unidades, presentes em mais de 21 estados.

10 Pasteis

10 PASTÉIS - Foto: Divulgação

Em celebração à Black Friday, a 10 PASTÉIS, a maior rede de pastéis do Brasil, preparou duas ações promocionais com preços especiais durante o mês de novembro.

Conhecida por seu cardápio variado com pastéis de massa vegana, disponíveis nos sabores tradicional, pimenta e chocolate, a rede lança a campanha “Combos Inacreditáveis”, que oferece combinações de pastéis e bebidas a valores acessíveis para quem procura uma refeição prática e econômica.

Entre as ofertas, estão opções como o combo com pastel pequeno de calabresa, recheado com um toque defumado, acompanhado de refrigerante pequeno por R$ 8,90; e a combinação de pastel pequeno de portuguesa com caçulinha por R$ 13,90, ideal para quem aprecia sabores clássicos com presunto, queijo, tomate e azeitonas.

Para uma refeição mais reforçada, o combo de pastel médio de calabresa com refrigerante em lata sai por R$ 18,90; enquanto os apaixonados por queijo podem optar pelo pastel grande de queijo com bebida por R$ 25,00.

Além dos combos, a 10 PASTÉIS também oferece uma segunda promoção, na qual o cliente pode levar dois pasteis médios por R$ 19,90, disponíveis nas combinações de sabores Calabresa e Queijo ou Frango Mineiro e Queijo. As ofertas estão disponíveis até o dia 30 de novembro. Consulte a unidade mais próxima.

