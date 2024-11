Feng Shui: em que dia você deve montar a árvore de Natal para atrair boa sorte?

Em muitos países, a febre do Natal começa em novembro, quando muitas lojas oferecem enfeites para decorar a nossa casa. Porém, há dúvidas sobre quando é a data exata para colocar a árvore. Alguns são guiados pelas tradições do seu país, outros simplesmente o fazem quando o seu coração lhes diz.

ANÚNCIO

Para todos esta época é uma das épocas mais especiais do ano. O cenário destas férias de Natal é essencial e a árvore de Natal é fundamental.

Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns começam a época do Natal quando termina o Dia de Ação de Graças. Na Espanha há muita gente que aproveita o fim de semana prolongado de dezembro para mudar toda a decoração da sua casa. Na Venezuela é 1º de dezembro quando as ruas e casas da cidade ficam iluminadas com luzes. A verdade é que cada país tem os seus costumes.

Depois do Halloween?

Muitas pessoas começam a pensar no Natal assim que passa o Halloween e, segundo a ciência, podem ser elas que estão certas. Vários estudos concluem que as pessoas que colocam as decorações de Natal mais cedo são mais felizes. Talvez seja porque o Natal nos leva de volta à nossa infância, com presentes, feriados e nossos entes queridos.

“Em um mundo cheio de tensão e ansiedade, as pessoas gostam de se relacionar com coisas que as fazem felizes, e as decorações de Natal evocam sentimentos desde a infância”, afirma o psicanalista Steve McKeown, noticiado no portal Sports.

“Colocar as decorações de Natal mais cedo pode ser uma forma de nos reconectarmos com a nossa infância”, confirma a psicoterapeuta Amy Molin.

O que diz o Feng Shui?

A filosofia chinesa do Feng Shui, além de criar o equilíbrio entre as pessoas e o seu ambiente através da organização do espaço, também possui essas chaves para decorar a árvore de Natal e atrair as energias da abundância e da prosperidade.

ANÚNCIO

O Feng Shui não dita nenhuma data específica. Neste caso, costuma ser colocado de acordo com a religião católica, ou seja, a partir do primeiro domingo do Advento, o que significa quatro semanas antes do dia 24 de dezembro.

Porém, se você realmente quer atrair boa sorte para o próximo ano de 2024, o que realmente importa é o dia em que você retira a árvore de Natal.

Segundo o Feng Shui, que se baseia na harmonia e equilíbrio das energias, o melhor momento para retirar a árvore de Natal é logo após o último feriado, ou seja, 7 de janeiro após o Dia de Reis.