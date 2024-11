Proibição de celulares nas escolas: entenda os impactos no desenvolvimento dos jovens

A proibição do uso de celulares nas escolas, recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, representa um avanço significativo para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

Segundo o pediatra Dr. Paulo Telles, da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), essa medida protege os jovens dos impactos emocionais, cognitivos e sociais causados pelo uso excessivo de tecnologia.

Benefícios da proibição de celulares nas escolas

Estudos mostram que o cérebro humano leva, em média, 14 minutos para retomar o foco completo após interagir com o celular. Em um ambiente escolar, essa dispersão pode comprometer a concentração e dificultar o aprendizado.

O Dr. Paulo destaca que, ao evitar o uso do celular, as escolas criam condições favoráveis para que os estudantes desenvolvam habilidades sociais e cognitivas, cruciais para seu crescimento pessoal.

Impacto na saúde mental e desempenho escolar

O uso excessivo de dispositivos móveis afeta não só a capacidade de concentração, mas também a saúde mental dos jovens. Problemas como ansiedade, irritabilidade e transtornos do sono são frequentemente associados ao uso prolongado de telas.

Dr. Paulo alerta que o ambiente escolar deve ser um espaço de interações sociais reais, essenciais para o desenvolvimento emocional das crianças. Assim, a proibição do celular pode reduzir distrações e promover um ambiente mais saudável.

Principais malefícios do uso precoce de celular

Dependência digital

O celular pode reduzir em até 25% a atenção do adolescente, mesmo quando o aparelho está desligado. Esse fenômeno, conhecido como FOMO (Fear Of Missing Out), interfere na concentração.

Problemas de saúde mental

Irritabilidade, ansiedade e depressão são comuns em jovens expostos a telas por longos períodos.

Transtornos do sono

A exposição a luzes de tela afeta a qualidade do sono, impactando o desempenho escolar.

Sedentarismo e obesidade

A vontade de permanecer inativo aumenta com o uso excessivo de tecnologia, contribuindo para problemas de saúde física.

Cyberbullying e riscos de abuso

O acesso indiscriminado à internet pode expor jovens ao bullying virtual e a conteúdos impróprios.

A educação digital começa em casa

Apesar dos benefícios da proibição nas escolas, Dr. Paulo reforça que a educação digital deve começar no ambiente familiar.

Dados do IBGE apontam que 90% das crianças e adolescentes têm acesso à internet, sendo o celular o principal dispositivo. Segundo o especialista, é essencial que as famílias estabeleçam limites para o uso da tecnologia, promovendo um ambiente digital saudável desde cedo.

Estratégias para promover o uso responsável da tecnologia

Educar e orientar pais e filhos sobre o uso consciente do celular.

Definir restrições para o tempo de uso do dispositivo ajuda a prevenir problemas associados à tecnologia.

Manter conversas sobre os riscos e benefícios do uso de celulares cria um ambiente de conscientização.

Incentivar atividades que envolvam contato humano é essencial para o desenvolvimento social dos jovens.

Caminhos para um ambiente de aprendizado saudável

Além das restrições, é necessário um esforço conjunto entre famílias e escolas para guiar o uso responsável da tecnologia. Dr. Paulo Telles reforça que, ao estabelecer regras para o uso do celular, os pais ajudam a criar uma rotina equilibrada, promovendo o desenvolvimento saudável das futuras gerações.

Principais medidas para resolver o problema

Regulação e controle

O governo pode regular o uso de redes sociais e limitar o acesso a dispositivos eletrônicos nas escolas.

Letramento digital

Ensinar sobre o uso responsável da tecnologia, tanto nas escolas quanto em casa, é uma das chaves para prevenir os efeitos negativos.

Proibição em escolas

A restrição de celulares no ambiente escolar cria um espaço mais propício ao aprendizado.

Apoio governamental

Ações políticas voltadas para a proteção digital dos jovens são essenciais para a segurança online.

Conclusão

A proibição de celulares nas escolas é um passo importante para proteger o bem-estar e o desenvolvimento dos jovens. Ao criar um ambiente livre de distrações digitais, as instituições de ensino podem focar no que realmente importa: a formação social e acadêmica das crianças. No entanto, a responsabilidade pela educação digital também recai sobre as famílias, que devem orientar seus filhos sobre o uso saudável da tecnologia. Com medidas conjuntas, é possível promover um ambiente favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento integral das futuras gerações.

Dr. Paulo Nardy Telles

Dr. Paulo Nardy Telles - Foto: Divulgação

CRM 109556 @paulotelles

Formado pela Faculdade de medicina do ABC

Residência médica em pediatra e neonatologia pela Faculdade de medicina da USP

Preceptoria em Neonatologia pelo hospital Universitário da USP

Título de Especialista em Pediatria pela SBP

Título de Especialista em Neonatologia pela SBP

Atuou como Pediatra e Neonatologista no hospital israelita Albert Einstein 2008-2012

18 anos atuando em sua clínica particular de pediatria, puericultura.

