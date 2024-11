A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Imperatriz

Um momento de colocar a mão na massa e lidar com questões que colocam em evidencias projetos importantes. Escrita e inícios de negócios. Seja sábio e equilibrado.

Capricórnio – Carta A Torre

Preserve-se de entrar em intrigas e ser assunto na boca de quem não tem boas intenções; mantenha a descrição, o cuidado com as palavras e saiba manter a descrição diante de intrigas que podem chegar.

Aquário – Carta A Roda da Fortuna

Uma subida de cargo ou de lugar que trará um resultado importante. Apenas continue lutando pelo êxito não se conforme com pouco.

Peixes – Carta O Diabo

É hora de ter atenção com aquilo que vem praticando, responsabilidades que anda assumindo e iniciativas postas em alvo. Coloque as coisas na balança e tenha sabedoria de entender os preços a pagar.