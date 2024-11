Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

Mantenha uma mentalidade muito positiva e deixe de lado os momentos ruins do passado.

Touro - Carta O Eremita

É hora de resolver todos os problemas ao seu redor e tomar decisões sérias.

Gêmeos – Carta O Diabo

Tome cuidado com pessoas que se fazem de boas, mas escondem intenções ruins; proteja-se de todas essas energias negativas.

Câncer - Carta O Sol

Você sempre brilhará, mas às vezes os pensamentos negativos não deixam que isso aconteça: tenha uma atitude mais positiva para conquistar o que quer.

Leão - Carta O Imperador

É hora de ser grande e não se deixar intimidar por ninguém.

Virgem - Carta O Louco

Momento de receber novas oportunidades e crescer profissionalmente; não é hora de estagnar, mas sim de aprender a resolver situações sem evitá-las.

Libra - Carta A Força

Você é um ser poderoso, capaz de realizar grandes coisas.

Escorpião – Carta A Torre

Momento de construir os seus alicerces, ter o seu próprio espaço e sentir a segurança do lar e acolhimento.

Sagitário – Carta Ás de Copas

É hora de priorizar a sua felicidade. Depois de cuidar tanto dos outros, chegou a sua vez de brilhar.

Capricórnio – Carta O Mundo

Você é um ser poderoso e capaz de alcançar tudo o que deseja, apesar dos obstáculos, sua perseverança o levará ao sucesso.

Aquário – Carta Ás de Ouros

Você está entrando em um estágio de prosperidade e sua criatividade e inteligência o levarão ao sucesso.

Peixes – Carta A Roda da Fortuna

A sorte está a seu favor trazendo abundância e estabilidade. É hora de brilhar e colher os frutos do seu esforço.