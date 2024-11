Adeus pantalonas? Os jeans skinny voltam em 2025 e é assim que serão usados ​​para embelezar e trazer estilo

Ninguém esperava que os jeans skinny voltassem a ser tendência este ano, mas surpresa, já há quem proclame o seu regresso com grande alarde para o resto do ano, por isso os especialistas em moda começaram a torná-los protagonistas das suas manchetes propondo alguns dos estilos mais chiques de 2024.

ANÚNCIO

Parecia que a moda deste ano havia dado uma de suas reviravoltas mais dramáticas, livrando-se de algumas peças que já haviam se tornado um clássico dos looks, daí o uso de tênis Converse e jeans skinny que por mais de uma década foram parte das roupas do dia a dia das mulheres.

Mais tarde, a chegada de tendências como o dinheiro antigo e a estética minimalista do luxo silencioso fizeram das peças largas e elegantes as preferidas, deixando para trás as calças demasiado justas como os jeans skinny, daí o seu regresso inesperado.

Skinny jeans con suéteres largos. Pintderest (Pinterest)

Os jeans skinny voltaram a ser tendência e desta vez serão usados com suéteres longos

O jeans skinny está voltando, mas não se preocupe se o seu for o uso de peças como calça cargo ou jeans baggy, esses continuam sendo os grandes vencedores de 2024, porém, aqueles com característica tubular, que voltarão a reivindicar seu lugar como um dos favoritos deste ano.

A reta final do ano fará uma última parada nostálgica, e lembramos que este 2024 foi para experimentar uma série de estilos de outras décadas, começando pelos anos 50 e agora, chegando aos anos 2000 para reavivar o uso do jeans skinny , com um toque moderno, lisonjeiro e perfeito para climas nublados.

O uso desse tipo de calça nem precisa de uma longa apresentação, pois era o básico do guarda-roupa de muitas mulheres, por isso sites como a Vogue propõem combiná-las com suéteres longos para ficarem elegantes e estilizados, estes podem ficar dobrados ou completos e fará com que você pareça um equilíbrio perfeito entre quente, chique e até sexy.

Skinny jeans con suéteres largos. Pinterest (Pinterest)

Como combinar jeans skinny com suéteres longos?

Desta vez os magros estão de volta para reivindicar o trono e os especialistas recomendam usá-los com suéteres longos. Se você também quiser adicioná-los novamente aos seus looks do dia a dia, aqui estão algumas ideias que você pode replicar.

ANÚNCIO

Jeans skinny com suéteres longos e salto alto

Combine seus jeans skinny com suéteres longos em cores sólidas ou neutras e complemente com salto alto como salto agulha ou quadrado para algo mais confortável, esse look é perfeito até para ir ao escritório.

Skinny jeans con suéteres largos Pinterest (Pinterest)

Jeans skinny com suéteres longos e botins

Para um toque casual, combine jeans skinny rasgados como esses que mostram apenas um pouco de pele na região dos joelhos, acrescente botas rasas ou de corrida e complemente com suéteres longos ou oversized.

Skinny jeans con suéteres largos. Pinterest (Pinterest)

Jeans skinny com suéteres oversized e botas

Por fim, se você é daquelas que adora estar sempre bem arrumada, combinar suéteres longos ou oversized com gola alta ou lenços é a opção perfeita, acrescente botas de cano alto e acessórios como bolsa e até chapéus ou óculos de sol.