5 ideias elegantes de unhas ‘folha de ouro’: todas são perfeitas para se destacar no Natal

A manicure com folha de ouro é uma escolha infalível para se destacar com estilo durante a temporada de dezembro

As tendências de manicure para o final de ano costumam privilegiar designs elegantes e glamorosos, como aqueles que podem ser criados adicionando alguns flocos de folha de ouro nas unhas.

ANÚNCIO

O material eleva qualquer manicure ao glamour, quer você adicione apenas um toque ou cubra toda a superfície.

Graças ao seu acabamento suntuoso e à capacidade de combinar com qualquer look, é um modelo ideal para usar na época do Natal e até nas comemorações de final de ano.

5 designs de unhas com folha de ouro para usar nas férias de dezembro

Se essas unhas chamam sua atenção, mas você não consegue pensar em como começar a usá-las, continue lendo para encontrar cinco ideias de unhas douradas que você certamente desejará imitar em dezembro.

Detalhes dourados em unhas minimalistas

Uma maneira muito elegante de usar uma manicure com detalhes em folha de ouro é exibir apenas alguns detalhes da folha de ouro em uma base leitosa quase transparente que parece muito natural.

La manicura con hoja de oro es una elección infalible para triunfar en estilo durante la temporada decembrina | (Instagram)

Folha de ouro sobre aquarela em tons pastéis

Se você gosta de manicures coloridas, opte por esta manicure com efeito aquarela pastel adornada com sutis flocos de folhas douradas. É um look ideal para uma mulher elegante e feminina.

La manicura con hoja de oro es una elección infalible para triunfar en estilo durante la temporada decembrina | (Instagram)

Alguns brilhantes com um toque de ouro

As unhas com gloss são uma das grandes tendências que varreram este ano. Portanto, a maneira ideal de começar a usar folha de ouro nas unhas é com o desenho desta manicure.

ANÚNCIO

La manicura con hoja de oro es una elección infalible para triunfar en estilo durante la temporada decembrina | (Instagram)

Cem por cento de folha de ouro

As mais ousadas podem esquecer de decorar suas manicures com folhas douradas e, em vez disso, experimentar unhas totalmente cobertas por essa folha, como pode ser visto no exemplo a seguir.

La manicura con hoja de oro es una elección infalible para triunfar en estilo durante la temporada decembrina | (Instagram)

Unhas de folha de ouro estilo francês

Uma maneira infalível de começar a usar folha de ouro nas mãos é com um design que tenha apenas a folha de ouro nas pontas das unhas. Como se fosse uma manicure francesa vanguardista.