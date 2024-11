Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 19 e 26

É você que escolhe como cresce e como se deixa derrubar também. Não permita que aquilo que não presta o enfraqueça.

Virgem – Cartas 6 e 16

As coisas boas chegam na sua vida. Aproveite o momento de risada e mesa cheia para recarregar as energias e continuar sua luta com alegria.

Libra – Cartas 7 e 17

As lágrimas e a tristeza podem durar uma noite, mas chegou a hora de se levantar e buscar o equilíbrio para seguir em frente no dia seguinte. A justiça será feita.

Escorpião – Cartas 33 e 12

É hora de ficar esperto com aqueles que querem entrar na sua vida e lar, pois as intenções podem ser bem negativas e bem diferentes do que parecem.