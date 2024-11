Perfume: 7 fragrâncias femininas FRESCAS para usar de manhã

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você deseja ter um momento de relaxamento durante a manhã para começar o dia com o pé direito, nada melhor do que escolher fragrâncias frescas que te deixam com cheiro de quem acabou de sair do banho, não é mesmo?

Por isso, conheça a seguir os melhores perfumes femininos frescos para usar de manhã, de acordo com o portal Soy Carmín (texto em espanhol):

1957, de Chanel

Esta fragrância refrescante te transporta para os cheiros do banho matinal, levando a mistura perfeita de aromas cítricos e florais dos cabelos para a pele, que agora pode durar o dia todo. Como parte de seus ingredientes, possui notas de baunilha, flor de laranjeira, pimenta rosa e cedro.

CK One, de Calvin Klein

Sem dúvida, um dos perfumes mais refrescantes e diferenciados para a maioria dos fãs de aroma, é esta peça que é comumente utilizada como perfume masculino, devido ao seu cheiro limpo em todos os momentos. No entanto, também é perfeito para mulheres pois contém flores e almíscar para lhe dar um toque feminino.

Flower, de Kenzo

Um frasco inspirado no conto de fantasia da Bela e da Fera, ao transportar o desenho de uma flor encapsulada em um frasco de vidro transparente, com um cheiro claramente limpo durante todo o dia. Contém notas de parma, rosa, baunilha, almíscar branco e espinheiro selvagem que relaxa você instantaneamente com seu aroma.

Eau de Sens, de Diptyque

Para um cheiro refrescante, mas totalmente enigmático, este perfume Diptyque contém notas de laranja amarga, flor de laranjeira, raiz de angélica, patchouli e bagas de zimbro, dando um toque delicado à pele.

001 Eau de Parfum, de Loewe

Com notas intensas de bergamota, tangerina, linho, sândalo, jasmim egípcio, pimenta, âmbar, almíscar branco e uma nota final de baunilha, este perfume é perfeito para começar o dia de forma totalmente luminosa e produtiva.

Light Blue, de Dolce & Gabbana

Uma das marcas mais luxuosas criou uma versão requintada de aromas frescos, tendo como inspiração a água e a natureza, para iniciar seu ritual matinal de relaxamento com um cheiro incrível.

Ao contrário de outros perfumes, Dolce & Gabbana se inclina totalmente para notas amadeiradas como bambu, cedro, almíscar e leves toques cítricos que permanecem na pele e nas roupas.