Adeus, balayage? As mechas ‘brasileiras’ serão tendência para dar luminosidade aos cabelos

Balayage é há anos a técnica de coloração capilar por excelência. No entanto, devido à sua popularidade, nasceram mais variantes de mechas semelhantes para modelar o cabelo.

Uma delas é a iluminação brasileira, técnica de realce para dar luz aos cabelos cuja popularidade vem aumentando desde que o estilista brasileiro Romeu Felipe a promoveu em 2020.

Na verdade, embora já tenham se passado quatro anos desde o seu boom, eles estão em alta nesta temporada para todos aqueles que desejam ter cabelos luminosos e que valorizem suas feições.

Como é a Iluminação Brasileira, os destaques da moda para fechar 2024?

As iluminações brasileiras são destaques da mesma família da balayage. O objetivo de ambas as técnicas é iluminar os cabelos, iluminando fios finos estrategicamente escolhidos.

Além disso, o acabamento é muito mais claro nas pontas do que na raiz. Porém, a iluminação brasileira difere de sua antecessora porque o contraste de luminosidade é muito maior.

Apesar disso, as mechas nunca perdem aquele acabamento sutil e natural que juntas alcançam cabelos luminosos e brilhantes, característica de mechas que dá nome.

As luzes também conseguem criar uma espécie de cerca de luz no rosto, aplicando um tom bem mais claro ao redor do rosto e nos fios da frente do cabelo.

Já no verso, a cor permanece um pouco mais escura. Desta forma, os recursos são destacados. É por isso que não existem duas obras de iluminação brasileira idênticas.

O rosto deve ser examinado em profundidade, assim como a cor de base e o tipo de cabelo, para personalizar a técnica de cada mulher para obter o melhor resultado possível.

Porém, essas mechas podem ser usadas em todos os tons de cabelo. Assim, o colorista deve criar uma transição quase invisível desde a raiz, que deve ser misturada com uma cor mais clara em direção às pontas.

Desta forma, esse efeito natural será alcançado. Portanto, é fundamental escolher o tom certo para que o contraste criado não seja muito acentuado e depois matizá-lo para obter um bom resultado.

Além da luminosidade, a iluminação brasileira oferece volume, profundidade e movimento aos cabelos. Portanto, é ideal para dar a impressão de que você tem muito cabelo, mesmo que não tenha.

Além de realçar os cabelos grossos e abundantes, deixando-os muito mais claros e macios graças à luz que as mesmas mechas proporcionam aos cabelos em geral.