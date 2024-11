Horóscopo Chinês: veja como a Lua Nova de novembro impactará cada signo

Confira como a Lua Nova do mês de novembro impactará cada signo do Horóscopo Chinês. Veja a lista completa:

ANÚNCIO

Rato (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, a Lua Nova de novembro simboliza um renascimento e traz oportunidades de crescimento na esfera pessoal e financeira. Este ciclo leva o Rato a repensar seus objetivos financeiros e a se abrir para novos desafios de trabalho.

Búfalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):

A energia desta Lua Nova incentiva o Búfalo a buscar um melhor equilíbrio entre seus aspectos pessoais e profissionais. É o momento perfeito para expressar suas emoções e abandonar qualquer ressentimento acumulado.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):

A Lua Nova oferece ao Tigre uma atmosfera criativa ideal para estabelecer novas metas e desenvolver projetos pessoais. Este ciclo lunar convida você a romper com padrões passados, o que facilitará a evolução pessoal.

ANÚNCIO

Coelho (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

Esta Lua Nova leva o Coelho à introspecção e ao cuidado emocional. É hora de rever os aspectos da sua vida que precisam de renovação e mudança. No ambiente de trabalho podem ocorrer mudanças que exigem flexibilidade, enquanto no nível familiar esta fase nos convida a fortalecer os laços de amor e harmonia.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Dragão (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

O Dragão sentirá uma energia de ambição e coragem, ideal para perseguir objetivos adiados. A Lua Nova oferece uma expansão no ambiente de trabalho, perfeita para enfrentar novos desafios. Esta fase também promove uma conexão emocional mais autêntica.

Cobra (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):

Para a Cobra, a Lua Nova traz paz interior e oportunidade de resolução de conflitos pendentes. Este ciclo convida você a encerrar capítulos emocionais e a estar atento às mudanças profissionais que podem trazer benefícios a longo prazo.

Cavalo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026):

Este ciclo lunar oferece um bom momento para refletir sobre objetivos de longo prazo. A fase convida a abandonar velhas crenças e se abrir para novas oportunidades no campo profissional. No amor, o Cavalo encontrará uma ligação emocional maior, o que fortalecerá relacionamentos importantes.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027):

A energia da Lua Nova faz com que a Cabra se concentre na cooperação e na resolução de conflitos familiares. É uma fase ideal para planejar metas futuras e resolver mal-entendidos, o que fortalecerá os laços afetivos.

Macaco (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028):

O Macaco encontra nesta Lua Nova um chamado para repensar as prioridades no trabalho e nos relacionamentos. É hora de abandonar velhos hábitos e construir uma rotina que melhore o seu bem-estar. No amor, esta fase favorece uma maior proximidade com seus entes queridos.

Galo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029):

Esta fase lunar oferece ao Galo a oportunidade de reorganizar sua vida e estabelecer novos hábitos. No campo profissional podem surgir novidades talentosas que antecipem seus objetivos. Emocionalmente, essa energia ajuda a esclarecer desejos e a construir relacionamentos mais fortes.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030):

A Lua Nova incentiva a introspecção no Cão, o que lhe dará um novo impulso para planejar seus objetivos. Este ciclo lembra a importância de cuidar de você e de quem você ama para se libertar de fardos desnecessários.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031):

Para o Porco, esta fase é ideal para iniciar novos projetos e conectar-se emocionalmente com outras pessoas. A Lua Nova fortalece a sua intuição e motiva você a se libertar de hábitos pouco saudáveis, o que promove o seu crescimento pessoal.

Com informações do site Minuto Neuquen