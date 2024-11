Queime gordura e acelere o metabolismo com este suco de pepino, acelga e maçã verde

O pepino é um fruto do pepineiro conhecido por seusabor bastante suave. Geralmente consumido em forma de salada, ele também pode ser usado no preparo de outras receitas, como refogados, assados e até sucos.

ANÚNCIO

No entanto, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, um suco de pepino, quando feito com os ingredientes corretos, pode se transformar em uma ótima solução natural para queimar gordura e acelerar o metabolismo.

Por isso, se você deseja se manter em forma e saudável, abaixo mostramos como preparar um simples e delicioso suco verde a base de pepino, acelga e maçã verde que pode ajudar.

De acordo com o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída – esta bebida queima gordura graças às fibras e à água que contém. É ideal para acelerar o metabolismo, pois melhora o transito intestinal e a eliminação de resíduos pela urina. Agora, confira a receita completa:

Ingredientes

- 1 pepino

- Acelga a gosto

- 1 maçã verde

ANÚNCIO

- ½ copo de água (120 ml)

Modo de preparo

Em primeiro lugar, lave bem o pepino, a acelga e a maçã verde. Depois, retire as sementes da maçã e corte-a em pedaços com casca. Faça o mesmo com os outros dois ingredientes.

Na sequência, coloque tudo no liquidificador e deixe bater por alguns instantes. Antes de servir o suco, certifique-se de que tudo esteja perfeitamente misturado. Beba e aproveite seus benefícios.

Nota: Os efeitos deste suco são maiores e mais rápidos se você combinar seu consumo com uma rotina de atividade física, além de uma alimentação saudável, ambos recomendados por um profissional.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.