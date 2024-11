Os signos que devem se prevenir no início de novembro de 2024

NEW GIRL: Zooey Deschanel in part one of the special one-hour Jeff Day/Helmet episode of NEW GIRL airing Tuesday, April 19 (8:00-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

FOX's "New Girl" - Season Five

Novembro de 2024 chega e alguns signos do zodíaco devem se prevenir de problemas que podem surgir no primeiro fim de semana do mês.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries

Novos projetos de trabalho e crescimento econômico. Análise todas as oportunidades que surgirem em seu caminho. Mudanças para ter maior conforto no lar e na vida familiar. Cuidado com seus gastos e saiba guardar para o futuro. Lembre-se de ser mais discreto em tudo o que planejou para não atrair energias negativas de outras pessoas.

Touro

Saiba se prevenir de alguns impulsos, pois acontecem muitas reflexões sobre relacionamentos e a decisão de formar um lar; apenas evite idealizar o amor com ilusão. Ao estar em contato com quem ama, sua mente se recupera mais rápido de todo o estresse que está vivenciando.

Leia mais:

ANÚNCIO

Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 1 a 3 de novembro de 2024

Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 1 a 3 de novembro de 2024

Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Gêmeos

Pressa para resolver todas as coisas que têm a ver com o trabalho e estudos, lembre-se que o mais importante é estar em ordem com suas obrigações profissionais. Tenha cuidado com perdas e procure não investir em negócios que não sejam confiáveis. Evite também dar muita corda para pessoas do passado que regressam e não se sobrecarregue com a energia de outras pessoas.

Câncer

Lembre-se que nem tudo que reluz é ouro e podem chegar propostas que na verdade são complexas, principalmente envolvendo investimentos. Cuide das dores nos joelhos e nos ossos, é importante que você comece a prestar atenção na sua saúde.