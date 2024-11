Viciada em vestidos? Estes são os 3 modelos que serão transportados até o final de 2024

Os vestidos são uma peça icônica que nunca sai de moda e se é amante desta peça versátil e feminina está com sorte, pois continuarão a ter um papel de destaque até ao final do ano.

Na verdade, existem modelos particulares que serão seus aliados inseparáveis para estar na moda e com estilo durante os seus passeios, permitindo-lhe expressar a sua beleza e corpo de uma forma espetacular.

Vestidos em alta que serão usados até o final de 2024

Vestido xadrez vichy

Essa clássica estampa riscada está de volta com força total para conquistar os guarda-roupas das fashionistas. Seja em tons suaves e românticos ou em cores vibrantes e ousadas, esse tipo de vestido acrescenta um toque country e chique a qualquer look. Perfeito para usar tanto de dia quanto de noite, o vestido de algodão é uma opção elegante e atemporal que não pode faltar na sua coleção.

Vestido boho

O estilo boho continua reinando no mundo da moda e é uma peça essencial no armário de todo amante do boêmio chique. Com seus tecidos arejados, estampas florais, detalhes bordados e silhuetas fluidas, esse tipo de vestido personifica liberdade, conforto e feminilidade. Ideal para festivais de música, escapadinhas na praia ou simplesmente para dar um toque descontraído e trendy ao seu dia a dia.

Vestido com mangas bufantes

As mangas bufantes são uma tendência de destaque que continuará conquistando os corações das fashionistas até o final de 2024. Esse estilo de mangas volumosas adiciona um toque dramático e romântico a qualquer vestido, elevando instantaneamente o seu visual e fazendo você se destacar em qualquer ocasião. Seja em vestido curto, midi ou maxi, as mangas bufantes são o detalhe perfeito para adicionar sofisticação e estilo ao look, além de desviar a atenção do abdômen.