O último Mercúrio retrógrado de 2024 está a caminho: quando será e quais signos afetará

Na Astrologia, Mercúrio retrógrado é o evento mais temido por todos. Quando chega a data estamos todos apreensivos com o que poderá acontecer nesses dias e em novembro teremos o último de 2024, por isso os alarmes estão ativados.

A retrogradação deste planeta começa em 26 de novembro e vai até 15 de dezembro de 2024, estará em Sagitário e reverterá do grau 22 para o grau 6 no signo do Fogo, conforme explicou o astrólogo Álvaro Norambuena ao jornal El Clarín.

Os sábios que estudaram o céu na Antiguidade notaram que os planetas apresentavam uma ligeira variação no seu movimento regular, mudando de direção em determinados intervalos de tempo. Mercúrio era um dos mais visíveis, por isso se acreditava que quando este planeta retrogradava ocorriam calamidades, inconvenientes e desastres.

Segundo especialistas em astronomia, trata-se de uma ilusão de ótica e de que o planeta não está realmente retrocedendo em sua trajetória. O que acontece é que Mercúrio se separa do Sol a uma distância visual (ou alongamento) de cerca de 28 graus.

O alongamento ocorre enquanto Mercúrio está posicionado a oeste do Sol, o que coincide com o momento em que a Terra e Mercúrio estão mais próximos, por isso dá a impressão de que o planeta mudou de direção em sua órbita.

Revisão para a bipolaridade

Para a Astrologia, Mercúrio é o planeta responsável pelas nossas comunicações e pela facilidade de uso da nossa mente ativa e concentrada.

Norambuena destaca que quando algum planeta está em fase retrógrada diz-se que suas funções e os significados a elas associados serão revisados ou apresentarão outra polaridade.

Neste caso impactaria as áreas de comunicação, transporte e intercâmbio jurídico e comercial.

Que signos isso afetará?

Obviamente o mais afetado será Sagitário porque está no decorrer de sua era e Gêmeos, que é regido pelo planeta.

“Nossa mente busca constantemente respostas claras e raciocínios lógicos e concretos e Sagitário convida a se aventurar, a filosofar, a divagar se necessário, e isso aumenta o desconforto inicial”, destaca o astrólogo.

Ele recomenda que todos os signos nessas datas adquiram uma nova perspectiva focada na busca pela “verdade” e não se deixem levar por conjecturas precipitadas.

Cuidado com o quadrado T

Norambuena explicou que durante a retrogradação se formará um T quadrado, uma figura planetária entre Mercúrio, Júpiter, que também estará retrógrado, em Gêmeos e Saturno em Peixes, o que produziria “mutabilidade excessiva”.

Destaca-se que Peixes, Sagitário e Gêmeos têm modalidade mutável. “Isso acrescenta ao período um sentimento de incerteza acompanhado de adaptabilidade forçada”, disse o astrólogo.