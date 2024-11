Moda cristã: em que consiste e por que gera cada vez mais adeptas

Milhares de pessoas pensam que para sair para pregar a palavra de Deus ou frequentar a igreja é necessário vestir roupas largas que não favorecem em nada a figura e o estilo de cada mulher. No entanto, isso não precisa ser o caso.

Agora a moda se veste de fé e resgata as melhores roupas do guarda-roupa para ficar bonita e na moda, mas respeitando os códigos de vestimenta da religião. Atualmente, no Tik Tok existe uma tendência que vem ganhando cada vez mais adeptos, é a #christianFashion com a qual você pode acessar conselhos e ideias para combinar.

Existem até algumas marcas no mercado que oferecem roupas com mensagens alusivas a Jesus Cristo, com versículos bíblicos e outras frases relacionadas à religião, e que parte dos lucros vai para igrejas, segundo matéria do E! Entretenimento.

Na rede social chinesa são disponibilizadas diversas opções de looks, desde esportivos, até urbanos, casuais e elegantes.

Um dos princípios para a escolha do traje cristão é a modéstia e a discrição. A vestimenta deve ser sóbria e cobrir adequadamente o corpo. Isso não significa que devam ser chatos ou antiquados; É possível encontrar roupas modernas e ao mesmo tempo respeitosas. Também é preciso priorizar a simplicidade, evitando excessos no uso de acessórios e estampas muito chamativas.

Quais são as roupas da moda cristã?

Além de buscar um look respeitoso, também opta por acentuar a feminilidade, por isso as fashionistas optam por blusas arejadas, saias midi, vestidos longos e calças de corte reto. As saias corte A são as mais utilizadas, embora as plissadas não fiquem atrás. Ambos ficam perfeitos em ampulheta, triângulo invertido e corpos retangulares.

Os vestidos largos ficam ótimos em corpos triangulares, pois não destacam os quadris. Os vestidos maxi também são uma boa alternativa para ficar na moda enquanto prega a palavra de Deus. É importante ressaltar que as cores devem ser suaves ou neutras e quando se trata de estampas devem ser o mais discretas possível.

Blusas, camisas e suéteres também não falham. Podem ter gola alta ou redonda porque esses estilos projetam modéstia e elegância, além de serem muito versáteis. Quanto às mangas, as mangas bufantes, rendadas e 3/4 são as mais indicadas. Tudo pode ser combinado com jaquetas ou blazers.

As camadas permitem que você brinque com estilo sem revelar muito. Jaquetas, blazers e cardigans longos são opções ideais para complementar qualquer look. Entretanto, o uso moderado de acessórios é fundamental. Recomenda-se usar joias simples, como corrente fina ou brincos pequenos.