Adeus tons sóbrios? Veja as cores de unhas que estarão na moda em 2025: a elegância reinará

As cores de unhas que estarão na moda no próximo ano são muito variadas. Ao longo de 2025, veremos os tons das manicures se desenvolverem com o passar de cada estação.

ANÚNCIO

Segundo especialistas da Neonail da revista Clara, as cores que serão utilizadas no início do ano são as “invernais”, como violetas, azuis, verdes e outros tons escuros.

Mas eles brilharão “com uma camada de cetim ou pó”. Todos “serão contrastados com esmaltes mais descontraídos, como unhas nude ou marrons, com designs de unhas bem minimalistas e clean”, explicam.

Mais tarde, na temporada primavera-verão, os tons pastéis retornarão como fazem todos os anos, mas o laranja será o rei indiscutível dos designs de unhas de verão.

“Embora o pêssego já tenha sido tendência nas temporadas anteriores, este ano o laranja está em alta em todas as suas versões. O limão é outra cor que com certeza veremos muito”, afirmaram.

Enquanto isso, as cores neon ficarão de fora. “O verde elétrico ou o fúcsia brilhante, que dominaram nos anos anteriores, não serão mais tão procurados”, disseram as manicures da Druni à mídia.

“Veremos também menos azul bebé e bege, que, embora ainda sejam cores muito populares, perderão destaque para tons mais marcantes ou outros neutros…”, afirmaram.

As cores de unhas que serão tendência em 2025

A seguir apresentamos as 10 cores de unhas que serão tendência em 2025, segundo especialistas consultados pela referida revista. Anote-os e prepare-se para o próximo ano.