A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Lua

Hora de buscar ser mais racional e se responsabilizar pelas próprias atitudes. Lembre-se de ser consciente para não deixar que a impulsividade o guie para um caminho que não trará bons frutos. Não caia em ilusões e obsessões sem sentido.

Virgem – Carta A Sacerdotisa

Não permita mais que sua própria mente o engane. É hora de ter experiencia e sabedoria para resolver dentro de si aquilo que não é mais positivo e de alguma maneira afeta sua realidade concreta. Ouça a intuição com responsabilidade para agir bem.

Leia mais:

Libra – Carta O carro

Saiba colher os frutos daquilo que plantou sem cair em situações que possam deixá-lo longe dos objetivos verdadeiros. Lutar por ego e não se comunicar adequadamente são seus maiores defeitos no momento, por isso busque o caminho da tranquilidade e expresse sua verdade.

Escorpião – Carta O Juízo Final

Existem chamados e potenciais que devem ser explorados a partir de agora. É preciso colocar objetivos na balança e calcular a rota que deve seguir para poder se destacar, encontrando o melhor caminho para realizar e fechar algumas etapas com chave de ouro.