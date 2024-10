Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

Chegou a hora de usar as ferramentas que possui para pedir com fé tudo o que deseja e ir em busca da realização de sonhos.

Touro - A Estrela

Semana de grande brilho e sucesso para aproveitar seu destaque que tende a abrir portas.

Gêmeos – Carta A temperança

Momento de se equilibrar e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Câncer - Carta A Temperança

Aproveite esse momento para colocar os pés no chão e recuperar a verdadeira calma; sua mente precisa disso.

Leão - Carta O Imperador

Uma semana de sucesso e prosperidade, é hora de você ser grande em tudo que empreender.

Virgem - Carta O Diabo

Mantenha sempre a cautela com as pessoas ao seu redor e evite se deixar levar por fofocas ou amizades ruins.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

As mudanças positivas podem chegar em todas as áreas da sua vida, mas é preciso se movimentar.

Escorpião – Carta O Julgamento

Uma recompensa importante tende a chegar, mas pode ser difícil de enxergar no momento; mantenha a fé e a atenção.

Sagitário – Carta A Torre

Momento de finalização e transformação no qual será necessário lutar para alcançar a renovação que trará bons frutos.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Começo e abundância chegando em sua vida para trazer prosperidade em muitas áreas, principalmente nas finaças.

Aquário – Carta O Sol

Chegada de sucesso e abundância em seu caminho. Seja positivo e conte com a felicidade para superar qualquer obstáculo.

Peixes – Carta O Louco

A energia trará mudanças, mas é preciso estar em liberdade e sem medo da aventura para aproveitar as novas oportunidades.