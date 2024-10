O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão - Carta 2 de Ouros

Hora de ter atenção extra com problemas que possam envolver a justiça de alguma forma, pois pode trazer dor de cabeça. É preciso ouvir a intuição, mas ter provas concretas e não levantar calunia. Seja calculista e não se altere diante de problemas; seu laco mais calmo e empático deve transparecer.

Virgem – Carta 8 de Paus

Saiba identificar saídas e oportunidades no meio do caminho, pois é isso que o fará ter uma colheita positiva e inteligente. Confrontar e entrar em problemas não levará a nenhum lugar que faça sentido agora. Quem já tem coisas boas para cuidar, deve valorizar e aproveitar a energia positiva que emana dessas realizações.

Libra – Carta 7 Paus

Tenha os olhos bem abertos e a intuição em alta para perceber nova oportunidades ou chances de sucesso que aparecem em seu caminho. Lembre-se de que a palavra deve ser usada a seu favor e o ajudará a demonstrar a responsabilidade necessária para poder levar seus planos ou metas da melhor forma.

Escorpião – Carta 2 de Copas

Nem sempre o amor é transparente, por isso tenha cuidado com ilusões que podem trazer desequilíbrios para a sua mente e coração. Nem todas as promessas que chegam podem ser reais e é momento de rever bem qualquer parceria. Sua esperteza e intuição são as maiores aliadas para lidar com aqueles que enganam ou com o passado que pode retornar.