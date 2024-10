O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Condicionamento

Nem sempre as pessoas querem enxergar a verdade, mas cabe a você saber mostrar quem é e não diminuir mais a própria personalidade. É preciso compreender a sua individualidade e potenciar para ser realmente livre. Isso é o que trará as mudanças que você sonha e precisa.

Virgem – Carta da Mudança

O destino começa a agir em sua vida e é um momento de transformação, mas antes disso, ciclos repetitivos da sua vida podem ser revelados. Sempre observe as mudanças do passado e as possibilidades do agora, pois assim poderá diminuir medos e tomar o controle da própria vida.

Libra – Carta Além da Ilusão

A consciência quer se manifestar, mas para isso é preciso se desenvolver espiritualmente e ouvir mais o interior. Não se deixe mais confundir com as ilusões e permita que a verdade seja revelada. Ao se libertar de algumas dúvidas ou mentiras, você conseguirá saber o que deve realmente fazer.

Escorpião – Carta da Inocência

A vida é sobre carregar muitas experiencias, mas ainda assim encontrar a felicidade nas pequenas e corriqueiras coisas que podem acontecer todos dias, sejam novas ou repetidas. É hora de se soltar mais e relaxar. Sempre existirá a oportunidade de renascimento enquanto se está vivo.