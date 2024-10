O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Receptividade

Saiba como abrir seu coração e mente ao mundo para receber novas experiencias e mensagens que o ajudam a se transformar para melhor. Existem muitas verdades esperando para serem reveladas, principalmente envolvendo a espiritualidade e o crescimento emocional. Absorva tudo com calma.

Touro – Carta do Relâmpago

Momento de romper com aquilo que esteve em sua vida, pois é hora de crescer e tomar um novo caminho. As emoções podem ser abaladas, por isso é importante não se apegar as estruturas e buscar alcançar a serenidade em seu coração antes de qualquer coisa. A luz chega na vida de muitas maneiras e algumas podem ser pouco agradáveis: tente entender desde uma perspectiva mais ampla.

Leia mais:

ANÚNCIO

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 31 de outubro de 2024

Gêmeos – Carta Agarrando-se ao Passado

Comece a se libertar daquilo que não o deixa ser livre para viver o presente verdadeiramente. Chegou a hora de ser mais firme em busca dos seus objetivos e desejos, sem continuar se martirizando pelo que já não é como antes. Seu potencial e sabedoria o ajudarão sempre a seguir em frente, não se negue mais.

Câncer – Áries - Vidas Passadas

A vida é marcada por aprendizagens e agora você pode se conectar com raiz de certos acontecimentos que o marcaram. Lembre-se que é hora de amadurecer sua intuição e não se deixar cair mais em ilusões. Isso o ajudará a crescer e seguir em frente com uma energia muito mais sábia, deixando assim de desperdiçar sua energia com o que estagna seu caminho de alguma maneira.