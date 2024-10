O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta Os Amantes

Viva o amor com sabedoria, tranquilidade e gratidão para que ele seja transformador na sua vida e não o deixe atado a limitações mentais, emocionais e físicas. Lembre-se que o amor é sobre compaixão, por mais que muitos achem que seu termômetro é paixão; existem muitas coisas a se alcançar e isso vai muito além do desejo.

Capricórnio – Carta A Transformação

Muitas coisas estão em suas mãos; seja para dar, receber ou realizar. Permita que a disposição para transformação e superação de limites o coloque em um lugar importante de evolução, pois é hora de existir. Esteja disposto a passar por uma metamorfose no pensar, sentir e agir.

Aquário – Carta da Descoberta

Momento de rasgar um véu que o impede de ver a realidade com clareza. Ilusões devem sair da sua consciência para que a verdade desperte. Seja consciente da sua inteligência e não se deixe mais confundir com o que passou. Hora de estar no presente.

Peixes – Carta do Silêncio

Lembre-se que a profundidade só pode ser vivida em plenitude com o silencio e um momento de consciência sobre si mesmo que tende a vir com ter espaço para estar só. Não tema mais a solidão e comece a meditar para encontrar importantes respostas ou entendimentos que farão toda a diferença.