Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 31 de outubro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Você tem bons sentimentos e é um líder. Você iniciará uma vida mais saudável. Você é o mais conquistador e atrairá muitos novos amores.

Guarde mais seu dinheiro. Tenha cuidado com problemas hormonais e pulmonares. Você se reinventa fisicamente, a força e a determinação o governam.

Uma energia muito mais inteligente toma conta e você também se sacrifica pelos outros. Pense bem nas suas atitudes.

Touro

Hoje em dia não é recomendado que você faça cirurgias estéticas ou investimentos muito grandes, espere até novembro.

Você é teimoso e ressentido, aprenda a controlar como isso afeta o seu humor. Cuide dos seus rins. Aproxime-se do divino, seu anjo da guarda sempre o protegerá.

Você atrairá boas notícias e novos projetos. Você estará cercado de pessoas importantes que o levarão a um trabalho de alto nível. Observe o que você diz e controle seu temperamento para evitar situações desconfortáveis.

Seja prudente com as palavras e você ficará bem. Use uma corrente de prata como proteção contra o mau-olhado. Volte a ter uma vida saudável.

Gêmeos

Uma gravidez está chegando e os solteiros encontrarão o amor. Seu ponto fraco são os pulmões e o sistema reprodutor, portanto consulte seu médico sobre qualquer possível problema.

Essa semana será de bênçãos em todos os sentidos. Você pensa rápido, o que lhe dá uma vantagem sobre os outros.

Tenha cuidado com quedas e dores nos joelhos. Você conhecerá pessoas importantes do e viajará a lazer ou de férias. Fique endente de possíveis doenças em familiares.

Será uma semana de aprendizado para que você deixe o negativo para trás, use sua capacidade mental. Cuidado com gastos excessivos e compulsivos, você deve ter mais cautela.

Câncer

Seu ponto fraco será o estômago e os intestinos, não fique com raiva e expresse o que sente sem ofender, expulse as energias negativas e inicie uma alimentação mais saudável.

Esta semana será sobre compromissos consigo mesmo para crescer profissional e financeiramente, mas você também reorientará sua vida.

Você sempre pensa com o coração; fortaleça seu espírito para romper com o negativo do passado. Cuidado com traições em novos amores. Você fará parte de um grupo de associação.