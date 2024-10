Brasil tem aumento significativo no vício de jogos online

As casas de apostas online, popularmente conhecidas como “bets”, viraram febre no Brasil. O tema tem sido alvo recorrente de discussão, tanto pela regulação quanto pelo uso inconsciente das plataformas, que pode virar um problema de saúde. O psiquiatra Ricardo Patitucci, diretor técnico da ViV Saúde Mental e Emocional – maior grupo de saúde mental do Brasil – diz que a prática indiscriminada de apostas online pode levar à dependência.

Dados do DataSenado apontam que homens de até 39 anos e com ensino médio completo são a maioria dos usuários de apostas esportivas no país. Ainda de acordo com o estudo, são aproximadamente 22,13 milhões de pessoas que declararam ter apostado ao menos uma vez nos 30 dias anteriores à entrevista (a análise foi divulgada no dia 1 de outubro de 2024). O número é equivalente a 13% da população nacional.

Segundo Dr. Ricardo, a ilusão de ganhar dinheiro fácil é atraente. “O problema é quando o paciente não percebe que não tem mais controle sobre ação”, explica. Pesquisa encomendada pelo Instituto Locomotiva mostrou que 86% dos apostadores de bets estão endividados.

O vício em jogos, também chamado de ludopatia, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e funciona da mesma forma que a dependência de álcool ou drogas. Mas, neste caso, apresenta-se o desejo incontrolável de jogar ou apostar. “A necessidade não é uma substância, mas um sentimento: a emoção da aposta”, explica Dr. Ricardo. Ele diz que o transtorno tem tratamento. “A avaliação de um profissional é fundamental para definição do diagnóstico e tipo de tratamento, que pode ser feito pelo uso de medicamentos, terapia ou a combinação dos dois”.

Sobre a ViV Saúde Mental e Emocional

A ViV Saúde Mental e Emocional é o maior grupo de saúde mental do Brasil e oferece tratamento da baixa à alta complexidade, com cuidados personalizados, com o propósito de melhorar a qualidade de vida de seus pacientes.

Presente em cinco Estados do País (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo) e no Distrito Federal, com seis instituições (Clínica da Gávea, Instituto São José, Vila Verde, Cadmo, Green House e Clínica Crescer), a missão da ViV é elevar a vida ao seu melhor e integrar os lados físico, mental e social de cada paciente, com uma abordagem baseada no equilíbrio entre o científico e a sensibilidade humana. Busca ser reconhecida como uma rede de excelência assistencial para saúde mental e emocional, contribuindo para redução do estigma no Brasil.

