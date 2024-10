Lindos nomes inspirados nas constelações: as 10 melhores opções para meninos e meninas

As constelações são uma fonte de inspiração de nomes únicos e bonitos para meninos e meninas

A partir do momento em que descobrem que estão grávidas, o casal deve começar a tomar muitas decisões, mas o mais importante de tudo é decidir que nome vão dar ao bebê.

A escolha não é fácil, pois há uma grande lista de opções para meninos e meninas escolherem. Algumas mães e pais seguem as tradições; outros apostam na originalidade.

No entanto, cada vez mais pessoas querem que seus filhos recebam o nome de uma inspiração específica, como as incríveis constelações que vemos no céu noturno.

Nomes de constelações para dar ao seu bebê

Se você é um deles, apresentamos a seguir uma lista com dez dos mais belos nomes inspirados nas constelações para ajudá-la a encontrar o nome perfeito para o seu próximo bebê.

Nomes inspirados em constelações para meninas

Andrômeda: é o nome de uma constelação boreal e também de uma galáxia. Sua origem está na mitologia grega, onde Andrômeda era filha dos reis Cefeu e Cassiopeia e esposa de Perseu.

Columba: é o nome de uma pequena constelação localizada ao sul de Cão Maior e Lepus. Sua origem é latina e se traduz literalmente como pomba.

Ursa: Este é o primeiro nome latino das constelações reconhecidas Ursa Maior e Ursa Menor.

Lira: esta pequena constelação tem este nome devido à sua semelhança com uma lira e em alusão à famosa lira de Orfeu, personagem da mitologia grega.

Cassiopeia: Esta é uma famosa constelação cujo nome vem da mitologia grega, onde Cassiopeia era mãe de Andrômeda e esposa de Cepheus, o rei etíope.

Nomes inspirados em constelações para meninos