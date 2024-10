Esse smoothie de morango, banana e leite de aveia vai te dar energia na hora do treino

O morango é uma das frutas vermelhas mais populares que existem. Bastante versátil, ele pode ser usado para diferentes receitas deliciosas, como bolos, tortas, mousses, sorvetes, sucos e smoothies.

Mas, o que provavelmente muitas pessoas não sabem é que, um smoothie de morango, quando feito com os componentes certos, pode se transformar em uma ótima solução natural para proporcionar energia na hora do treino.

Por isso, se você deseja ganhar energia durante a prática de atividades físicas, abaixo mostramos como fazer um simples e saboroso smoothie de morango com banana e leite de aveia que pode ajudar.

Conforme o portal Soy Carmín – onde a receita foi retirada – este smoothie combina os carboidratos do leite de aveia com os antioxidantes e minerais do morango e da banana. É uma bebida que pode ajudar a aumentar o desempenho físico e, por sua vez, melhorar a saúde digestiva.

Confira a receita completa:

Ingredientes

- 5 morangos maduros

- 1 banana

- 1 copo de leite de aveia (200 ml)

- Raspas de laranja

Modo de preparo

Coloque o leite de aveia no liquidificador e bata com os morangos picados e a banana também picada. Misture na velocidade máxima até obter uma bebida sem grumos. Sirva imediatamente e decore com as raspas de laranja.

Nota: Beba o smoothie cerca de 30 minutos antes do treino. Se desejar, tome para saciar a fome entre as refeições.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.