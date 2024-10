Como curar feridas emocionais antes de ter um parceiro?

Como posso construir um relacionamento saudável depois de vivenciar uma série de traumas e experiências no passado? Ángel Orengo e Rocío Aquino, autores de ‘A Orquídea: O Código Secreto das Deusas Modernas’ oferecem uma ampla perspectiva que abrange eixos importantes como a autodescoberta, o perdão, o amor próprio e a importância de viver em paz consigo mesmos para transmitir isso para os outros.

“Ensinamos como perdoar outra pessoa, como perdoar a si mesmo e o que significa aceitar e aceitar que isso vai acontecer com todos nós. Muitos, muitos desafios, de diferentes maneiras. Mas é assim que posso voltar a ter calma o mais rápido possível e não carregar coisas que não são necessárias”, explicou Rocío Aquino em entrevista à Nueva Mujer.

O mundo de ‘A Orquídea’, narra uma jornada de autodescoberta que se vive em um spa, onde veremos sua protagonista, ‘Mary’ explorar as histórias de 30 mulheres que passaram por diversas dificuldades desde pressões de trabalho, abandono conjugal, abuso, distúrbios alimentares e comportamento manipulado.

“Construímos esta história que se passa em um spa, e é um lugar fictício, só que não é. É um lugar que existe dentro de cada um de nós. E quando você chega nesse lugar, é aí que você se capacita e se fortalece. Através da consciência, gratidão, perdão, aceitação e intenção. E quando você chega a esse ponto, você começa a acessar uma força que nos permite mudar nossas vidas”, disse Ángel Orengo.

Se há uma pergunta que se repete constantemente é: “Por que escolho sempre o mesmo tipo de pessoa?”, isso depois de acabar arrasado depois de um relacionamento fracassado, mas o problema não está do lado de fora, mas é assim perto de nós que é difícil reconhecê-lo.

Não é por acaso passarmos pela mesma experiência mais de uma vez e o motivo nada mais é do que uma ferida emocional que sabota o amor, a intimidade e até o nosso próprio crescimento, que se arrasta se não for enfrentada e a melhor forma de fazer isso é indo embora. de amor próprio e perdão, apoiado por uma boa comunicação.

Foi Ángel Orengo quem explicou a importância do perdão, ilustrando-o com um exemplo que vem da filosofia de Buda: “Aprendi de Buda este ditado muito famoso que lhe diz: ‘Quando você não perdoa, você está pegando uma brasa e você está carregando em sua mão ‘. Quem está queimando? É um. E você está pensando que vai culpar a outra pessoa. Mas quem carrega isso? É um eu.”

O autor de ‘A Orquídea’ destacou que um dos primeiros passos é entender que seja lá o que for já aconteceu, que causou uma lesão e que não vai acontecer de novo, bom, você está seguro agora, te convidando a escrever sobre as emoções ocultas, solte-as e deixe esse peso no passado: “Quando você escreve uma carta para aquela pessoa dizendo o que te machucou, naquele momento você deixa de lado aquele peso que estava te carregando”.

Daí vem a importância de curar feridas emocionais antes de ter um companheiro, pois mais cedo ou mais tarde, a sombra daquela cicatriz psicológica aparece, e acaba desencadeando relacionamentos destrutivos e até repetindo o padrão de estar com as mesmas pessoas, onde o valor para si mesmo permanece em segundo plano, até que acabamos vivendo em um ciclo de pensamentos sobre o passado e afetando aqueles que nos rodeiam.

Para iniciar esse processo de cura, o autor Ángel Orengo listou o processo que uma pessoa passa para enfrentar os terrores do passado, colocando três termos na seguinte ordem: consciência, perdão e gratidão, explicando:

“Consciência é aquela oportunidade de se observar. Observe-se quando sentir que não quero perdoar o mal que me fizeram. E sinta o peso que é experimentado. Como dói quando você pode observar. Você pode se separar disso porque ocorre em um terceiro lugar e é por isso que a consciência ocorre como o primeiro passo, então a gratidão precede o perdão.”

Por fim, a gratidão é um dos últimos passos para se libertar das cargas emocionais, explicada por Ángel Orengo da seguinte forma:

“Procure quais são essas outras partes da sua vida pelas quais você pode ser grato, que começam a mudar você e lhe dão uma nova perspectiva e somente quando você experimenta essas etapas antes, você começa a ver, em algum lugar, a possibilidade de que o perdão pode existir. E então, quando você já estiver naquela fase em que quer perdoar, comece a perdoar as coisas mais fáceis: ‘Hoje eu me perdoo pela palavra que disse ontem, pela palavra que me disseram...’ e aos poucos você fortaleça esse músculo, até que um dia você tenha energia, tenha força e possa perdoar as coisas que parecem ser mais difíceis em sua vida.”

No que diz respeito ao relacionamento, Ángel Orengo e Rocío Aquino destacam a importância de uma boa comunicação, por mais incômodas que sejam as conversas:

“Entendi que era livre para criar o relacionamento que desejava e obviamente tendo essa confiança em mim mesmo conseguimos criar espaços para ter conversas difíceis e explorar as diferentes oportunidades que tínhamos para crescer”, confessou Rocío Aquino.

Porém, antes de entender isso, o coautor de ‘A Orquídea’ destacou a importância de primeiro sermos bons conosco mesmos: “Tive que ser muito bom para ser um casal melhor. Tive que confiar em mim mesmo para poder transmitir essa confiança. Eu também tive que me conhecer e conhecer minha voz. Então tornei uma prioridade muito importante investir em mim mesmo, me sentir melhor, questionar por que pensei o que pensei.”

Ángel Orengo, por sua vez, acrescentou:

“Tudo o que acontece com você vem de dentro. Tudo o que acontece ao seu redor tem uma semente dentro de você. No momento em que você começa a aceitar isso como uma nova ideia do seu sistema operacional, você percebe que ele está dentro de você, você tem controle sobre ele” e acrescentou: “Aprendemos e estou fascinado em fazer isso, agora tenho aprendi a ouvir, mas não a responder, mas a comunicar melhor.”