Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira a seguir:

Áries – Cartas 8 e 10

Alguns acontecimentos repentinos podem chegar e causar tensões e dificuldades. É preciso ter cuidado com as palavras, a exposição e com pessoas que o rondam. Seja mais esperto que eles!

Touro – Cartas 32 e 25

Abre o olho sobre as pessoas que você permite que entrem em sua casa e eu seu coração. Você pode estar confundindo gente boa e ruim, se abrindo para que não deve e se fechando para quem faria bem de verdade.

Gêmeos – Cartas 19 e 20

Vícios e maus hábitos podem atrapalhar seu caminho. Fique atento as suas escolhas, mas também com as pessoas que se aproximam e dividem a vida com você; problemas se aproximam se você teimar em caminhos errados.

Câncer – Cartas 17 e 26

A justiça sempre chega! É sua hora de ver como as coisas boas retornam e é possível retomar o equilíbrio. Não tem nada de ruim em receber o que merece e ver os outros colhendo o que plantaram também.