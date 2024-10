Horóscopo chinês: 4 signos iluminados pela Lua Minguante de outubro

No horóscopo chinês, a influência da Lua Minguante não é sentida apenas no nível pessoal, mas também pode impactar os relacionamentos com outras pessoas.

Durante esse período, os animais do zodíaco têm maior probabilidade de receber apoio de amigos e familiares, o que lhes permitirá avançar em seus objetivos.

Como detalhado pelo site Diário UNO, é um momento favorável para colaboração e celebração de conquistas, o que fortalece os laços afetivos. Confira:

Rato (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Este animal se beneficia da energia da Lua Minguante, que lhe permite reorganizar seus planos e remover obstáculos que o têm impedido. É o momento ideal para rever metas financeiras e ajustar estratégias. Além disso, as decisões tomadas agora terão um impacto positivo no futuro próximo.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010): O Tigre, com sua natureza ousada, considera esta Lua Minguante um período ideal para refletir sobre seus próximos movimentos. A energia desta fase permite liberar tensões acumuladas e agir com maior foco. Você também poderá receber apoio inesperado de amigos ou colegas, que o ajudará a seguir em frente.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): A Cabra aproveita a introspecção da Lua Minguante para se libertar das preocupações e se alinhar com seu bem-estar emocional. Esta fase lhe dá a oportunidade de encerrar ciclos que lhe causaram estresse, abrindo caminho para novas oportunidades. Sua criatividade e sensibilidade estarão no auge, o que lhe trará sucesso em projetos pessoais e artísticos.

Galo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): O Galo, conhecido por sua meticulosidade, considera esta fase lunar o momento perfeito para polir detalhes e finalizar projetos importantes. A Lua Minguante oferece clareza para tomar decisões práticas e organizar sua vida com mais eficiência. Este é um período em que seus esforços serão reconhecidos, levando você a alcançar avanços importantes.

